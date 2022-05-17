Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

ЦСКА – об отставке Березуцкого: «Последние результаты привели к домыслам. Просим дождаться официальной информации от клуба»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о желании Алексея Березуцкого покинуть пост главного тренера.

«Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе.

Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому?

И, с учетом того, что до окончания чемпионата – а значит и до подведения итогов – остается всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба», – сказал Брейдо.

  • ЦСКА лишился шансов на медали в этом сезоне.
  • Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • У команды 1 победа в последних 8 играх.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Братья Березуцкие хотят уехать из России и работать в Европе («РБ Спорт») 24
Березуцкий – об уходе из ЦСКА: «Не читайте российские газеты» 2
Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера («СЭ») 22
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:12
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +3387

    CSKA57 5 минут назад

    Конфликтов в клубе нет, а Марио говорит, что обстановка не очень хорошая. Надо не сидеть и расстраиваться, а дела исправлять! Сами, наверное, догадывались к чему может привести назначение Березуцкого главным тренером. Решили сэкономить, получили то, что заслуживали. Найдите хорошего тренера и работайте!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11