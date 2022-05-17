ЦСКА – об отставке Березуцкого: «Последние результаты привели к домыслам. Просим дождаться официальной информации от клуба»

Конфликтов в клубе нет, а Марио говорит, что обстановка не очень хорошая. Надо не сидеть и расстраиваться, а дела исправлять! Сами, наверное, догадывались к чему может привести назначение Березуцкого главным тренером. Решили сэкономить, получили то, что заслуживали. Найдите хорошего тренера и работайте!
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о желании Алексея Березуцкого покинуть пост главного тренера.
«Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе.
Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому?
И, с учетом того, что до окончания чемпионата – а значит и до подведения итогов – остается всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба», – сказал Брейдо.
- ЦСКА лишился шансов на медали в этом сезоне.
- Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.
- У команды 1 победа в последних 8 играх.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?