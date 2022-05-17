ЦСКА – об отставке Березуцкого: «Последние результаты привели к домыслам. Просим дождаться официальной информации от клуба»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на новость о желании Алексея Березуцкого покинуть пост главного тренера.

«Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе.

Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому?

И, с учетом того, что до окончания чемпионата – а значит и до подведения итогов – остается всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба», – сказал Брейдо.

ЦСКА лишился шансов на медали в этом сезоне.

Москвичи идут на 5-м месте в таблице РПЛ.

У команды 1 победа в последних 8 играх.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?