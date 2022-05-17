Президент «Урала» Иванов: «Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему поддерживает введение моратория на вылет из РПЛ.

«Я своего мнения не менял и не изменю. Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ.

Нарушение спортивного принципа? Мы выиграли «Рубин», опережаем их на очко. Разве у них игроки уехали по спортивному принципу?

У «Краснодара» уехало восемь ведущих человек по спортивному принципу? Сейчас, безусловно, «Краснодар» идет хорошо. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет.

Например, у нас ушло четыре человека. Два из них мы готовили всю зиму, все сборы. Так же, как другие клубы.

Спортивный принцип – это отъезд легионеров за два дня до матча? Объясните мне, почему мораторий нарушает спортивный принцип, а отъезд нет.

Конечно, большие клубы могут считать по-другому. Но надо учитывать форс-мажорные обстоятельства.

Большинство клубов поддерживают идею, что нужно сохранить команды. Я только за то, чтобы расширили лигу», – сказал Иванов.

«Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ.

Если мораторий не введут, две последние команды лиги вылетят в ФНЛ, а клубы, занимающие 13-ю и 14-ю позиции, будут играть в стыках с теми, кто финишировал 3-м и 4-м во втором дивизионе.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?