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  • Президент «Урала» Иванов: «Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ»

Президент «Урала» Иванов: «Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ»

17 мая 2022, 13:40
7

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему поддерживает введение моратория на вылет из РПЛ.

«Я своего мнения не менял и не изменю. Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ.

Нарушение спортивного принципа? Мы выиграли «Рубин», опережаем их на очко. Разве у них игроки уехали по спортивному принципу?

У «Краснодара» уехало восемь ведущих человек по спортивному принципу? Сейчас, безусловно, «Краснодар» идет хорошо. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет.

Например, у нас ушло четыре человека. Два из них мы готовили всю зиму, все сборы. Так же, как другие клубы.

Спортивный принцип – это отъезд легионеров за два дня до матча? Объясните мне, почему мораторий нарушает спортивный принцип, а отъезд нет.

Конечно, большие клубы могут считать по-другому. Но надо учитывать форс-мажорные обстоятельства.

Большинство клубов поддерживают идею, что нужно сохранить команды. Я только за то, чтобы расширили лигу», – сказал Иванов.

  • «Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ.
  • Если мораторий не введут, две последние команды лиги вылетят в ФНЛ, а клубы, занимающие 13-ю и 14-ю позиции, будут играть в стыках с теми, кто финишировал 3-м и 4-м во втором дивизионе.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (7)
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Беспонтий
1652785446
фигня фигнёй а обед по расписанию называется странно что гриша имеет фамилию иванов
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Форвард 79
1652786818
Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет. А уто кому мешает иметь свою такуюже или еще лучше академию?
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Форвард 79
1652786944
Я только за то, чтобы расширили лигу», – сказал Иванов. Расширять надо, но не за счет аутцайдеров РФПЛ, а за счет лидеров из ФНЛ
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САДЫЧОК
1652790174
Иванов , кому должны ? Нужно Главное не давать бюджетные деньги , таким Ивановым !
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portero
1652810686
Гриша так сказал.... Типо по понятиям так решил...
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