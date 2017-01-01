Президент «Урала» Иванов: «Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ»

фигня фигнёй а обед по расписанию
называется
странно что гриша имеет фамилию
иванов
Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему поддерживает введение моратория на вылет из РПЛ.
«Я своего мнения не менял и не изменю. Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ.
Нарушение спортивного принципа? Мы выиграли «Рубин», опережаем их на очко. Разве у них игроки уехали по спортивному принципу?
У «Краснодара» уехало восемь ведущих человек по спортивному принципу? Сейчас, безусловно, «Краснодар» идет хорошо. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет.
Например, у нас ушло четыре человека. Два из них мы готовили всю зиму, все сборы. Так же, как другие клубы.
Спортивный принцип – это отъезд легионеров за два дня до матча? Объясните мне, почему мораторий нарушает спортивный принцип, а отъезд нет.
Конечно, большие клубы могут считать по-другому. Но надо учитывать форс-мажорные обстоятельства.
Большинство клубов поддерживают идею, что нужно сохранить команды. Я только за то, чтобы расширили лигу», – сказал Иванов.
- «Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ.
- Если мораторий не введут, две последние команды лиги вылетят в ФНЛ, а клубы, занимающие 13-ю и 14-ю позиции, будут играть в стыках с теми, кто финишировал 3-м и 4-м во втором дивизионе.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?