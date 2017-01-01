Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
Тест: какая ты команда РФПЛ?

Терюшков: «Химки» не получили ни одного предложения по Лантратову»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря Ильи Лантратова.

«Нет, пока «Химки» не получили ни одного предложения. Как только будет что-то конкретное, мы готовы начать переговоры. Как я уже говорил, главное, чтобы Лантратов был основным вратарем в новом для себя клубе.

Мы договаривались, что отпустим его, если будет существенное предложение от клуба из топ-5. Пока никаких конкретных разговоров не было. Была заинтересованность. Спрашивали, что с Ильей.

Готовы отпустить? Готовы. На этом все и заканчивалось», – сказал Терюшков.

  • Лантратов пропустил 46 голов в 30 матчах этого сезона и 10 раз сыграл на ноль.
  • Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Зенит» купит Лантратова, если не продлит контракт с Крицюком (Bobsoccer) 5
«Зенит» заплатит 3,5 миллиона за Лантратова. Трансфер оформят до конца мая («РБ Спорт») 8
Терюшков: «У «Зенита» есть интерес к Лантратову. Илья стоит больше 2 миллионов» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:59
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +64178

    portero 30 минут назад

    Так у тебя челюсть чуть не выпала от жадности....
    Обломчик выйдет как у Газизова, вы же ещё себе откаты хотите...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2327

    Беспонтий 1 час назад

    депутат негодуэ
    как так
    не получил по лантратову

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11