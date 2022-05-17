Терюшков: «Химки» не получили ни одного предложения по Лантратову»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря Ильи Лантратова.

«Нет, пока «Химки» не получили ни одного предложения. Как только будет что-то конкретное, мы готовы начать переговоры. Как я уже говорил, главное, чтобы Лантратов был основным вратарем в новом для себя клубе.

Мы договаривались, что отпустим его, если будет существенное предложение от клуба из топ-5. Пока никаких конкретных разговоров не было. Была заинтересованность. Спрашивали, что с Ильей.

Готовы отпустить? Готовы. На этом все и заканчивалось», – сказал Терюшков.

Лантратов пропустил 46 голов в 30 матчах этого сезона и 10 раз сыграл на ноль.

Его контракт с «Химками» рассчитан до 2025 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?