Черевченко: «У «Спартака» перепады – то отлично, то вообще никак. «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о «Спартаке».

— Как вам «Спартак» в целом?

— Еще не все у них потеряно, могут Кубок России выиграть в этом сезоне и сгладить то, что они на 10-м месте в чемпионате.

Вот «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл, а у «Спартака» же перепады, то отлично, то вообще никак. Если команда стремится к чемпионству, то они должны играть более-менее ровно.

В апреле «Спартак» отпраздновал 100-летие клуба.

«Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?