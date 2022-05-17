Черевченко: «У «Спартака» перепады – то отлично, то вообще никак. «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о «Спартаке».
— Как вам «Спартак» в целом?
— Еще не все у них потеряно, могут Кубок России выиграть в этом сезоне и сгладить то, что они на 10-м месте в чемпионате.
Вот «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл, а у «Спартака» же перепады, то отлично, то вообще никак. Если команда стремится к чемпионству, то они должны играть более-менее ровно.
- В апреле «Спартак» отпраздновал 100-летие клуба.
- «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Спорт-Экспресс»