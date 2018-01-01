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Черевченко: «У «Спартака» перепады – то отлично, то вообще никак. «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о «Спартаке».

— Как вам «Спартак» в целом?

— Еще не все у них потеряно, могут Кубок России выиграть в этом сезоне и сгладить то, что они на 10-м месте в чемпионате.

Вот «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл, а у «Спартака» же перепады, то отлично, то вообще никак. Если команда стремится к чемпионству, то они должны играть более-менее ровно.

  • В апреле «Спартак» отпраздновал 100-летие клуба.
  • «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13939

    NewLife 5 минут назад

    "Вот «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл"
    Вот синит вместе с РФС ровно прошел, а там, где РФС нет - никак.

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    Рейтинг: +1188

    Узб@гоеный 36 минут назад

    Сравнил чемпионов и глубоких середняков. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +405

    SLADE2019 42 минуты назад

    Объективно, отличных матчей у Спартака не было, так несколько хороших, да и то неполных. А Черевченко может в принципе любую команду РПЛ принять.

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    Рейтинг: +3012

    Enter2006 1 час назад

    Ждём тебя главным тренером клуба РПЛ, хороший специалист!

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