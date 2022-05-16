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РПЛ планирует проводить суперфинал Кубка лиги в «Лужниках»

Появились новые подробности о возможном проведении Кубка лиги в России.

Планируется, что турнир будет проходить по схеме с двумя финалами и одним суперфиналом из системы Double Elimination.

Если оба финала будут формально считаться полуфиналами и разыгрываться в два матча, то суперфинал – это одна игра, которая планируется на стадионе «Лужники».

Предварительная дата суперфинала Кубка лиги – 1 июня 2023 года.

Сообщалось, что каждый участник нового турнира заработает не менее 64 миллионов рублей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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16.05.2022 21:48
Комментарии1
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    Рейтинг: +11397

    BRO_football 1 час назад

    В РФС внезапно вспомнили, что у нас есть Лужники! Раньше крайне редко пользовались этим стадионом, потому что аренда слишком дорогая, да и 81 тысячу мест никак не заполнишь. А теперь вдруг и на это готовы закрыть глаза, лишь бы поддержать российский футбол.

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