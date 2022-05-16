РПЛ планирует проводить суперфинал Кубка лиги в «Лужниках»

В РФС внезапно вспомнили, что у нас есть Лужники! Раньше крайне редко пользовались этим стадионом, потому что аренда слишком дорогая, да и 81 тысячу мест никак не заполнишь. А теперь вдруг и на это готовы закрыть глаза, лишь бы поддержать российский футбол.
Появились новые подробности о возможном проведении Кубка лиги в России.
Планируется, что турнир будет проходить по схеме с двумя финалами и одним суперфиналом из системы Double Elimination.
Если оба финала будут формально считаться полуфиналами и разыгрываться в два матча, то суперфинал – это одна игра, которая планируется на стадионе «Лужники».
Предварительная дата суперфинала Кубка лиги – 1 июня 2023 года.
Сообщалось, что каждый участник нового турнира заработает не менее 64 миллионов рублей.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?