РПЛ планирует проводить суперфинал Кубка лиги в «Лужниках»

Появились новые подробности о возможном проведении Кубка лиги в России.

Планируется, что турнир будет проходить по схеме с двумя финалами и одним суперфиналом из системы Double Elimination.

Если оба финала будут формально считаться полуфиналами и разыгрываться в два матча, то суперфинал – это одна игра, которая планируется на стадионе «Лужники».

Предварительная дата суперфинала Кубка лиги – 1 июня 2023 года.

Сообщалось, что каждый участник нового турнира заработает не менее 64 миллионов рублей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?