Каждый участник Кубка РПЛ заработает 64+ миллиона рублей (Baza)

это сюр просто какой то такие суммы в футболе крутятся сидишь на стадике или перед телевизором с пивком переживаешь за свою команду и тебе еще и бабок за это не дают)))))
Стало известно минимальное количество призовых для участников Кубка РПЛ, который может появиться со следующего сезона.
По информации Baza, каждый участник нового турнира заработает не менее 64 миллионов рублей, а победителю достанется до 340 миллионов.
Общие поступления от спонсоров составят до 3,6 миллиардов рублей.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?