Каждый участник Кубка РПЛ заработает 64+ миллиона рублей (Baza)

Стало известно минимальное количество призовых для участников Кубка РПЛ, который может появиться со следующего сезона.

По информации Baza, каждый участник нового турнира заработает не менее 64 миллионов рублей, а победителю достанется до 340 миллионов.

Общие поступления от спонсоров составят до 3,6 миллиардов рублей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?