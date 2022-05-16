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  • Зарема: «Желаю своим футболистам уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей»

Зарема: «Желаю своим футболистам уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей»

16 мая 2022, 00:04
20

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила по судейству после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Своим молодым футболистам хочется пожелать не сдаваться, прогрессировать в каждой игре, чтобы однажды уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей, которые с такой радостью в глазах раздают им карточки, лишая радости празднования гола. Хочется, чтобы у каждого спартаковского футболиста появилась возможность заиграть в лучших чемпионатах – как это случилось с Самуэлем Жиго.

И ещe – не знаю, кто был инициатором показа игры в кинотеатрах по всей стране, но точно не «Спартак». Видимо, очень наделялись, что «Зенит» разнесет нас. Так вот пусть страна видит все, что происходит с российским футболом и делает выводы», – сказала Салихова.

  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • «Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.
  • За 18 лет владения Федуна «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (20)
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Gek Dement
1652657096
Зарема начала бы с себя и свалила куда подальше... Своим примером так сказать..
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Боцман59rus
1652671564
_ лично тебе, не пожалел бы денег на билет, в один конец, вместе с патлатым>))))
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gor77
1652678312
Я не болельщик этого клуба. Наблюдения со стороны: Удивительная девушка. Пиар клуба захлёстывает. Это хорошо. А вот когда сам клуб играть то будет??? Говорят красиво, а вот результат в таблице... Грустно. И как в песне: "...слова, слова, слова".
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rash1959
1652678354
Молодца Зарема. Этот говночемпионат надо выводить из-под влияния газовой трубы. Если бы лиц, именно спортсменов, влияющих на наш футбол было разнообразно больше, то не было бы такого беспредела в нашем футболе. Футбол должен быть чАстным. Бюджетникам ФНЛ.
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neveldomha
1652678508
С вашим говнофутболом даже в азии делать нечего.
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morgan59
1652680686
Зачем зеркало ругать ежели фигурой не удалась. У Лукойла денег не меньше , чем в Газмроме. А состав Спартака в 2 раза слабее чем Зенит.
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portero
1652682327
А что за херню про кинотеатры она несёт???
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JTherry
1652688350
не нравится правда про "газпрём-лигу" и про "постылые лица судей", типа Иванова..?) вам, мужики, не с бабой воевать надо, а с равными себе... Зарема режет правду-матку, которая не всем по нутру, особенно, лизоблюдам "блекло-голубых", вы не возмущаетесь даже, когда вашу команду "мочат" в матчах с бомжами...( паскудство - а не чемпионат...
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Валерий1965
1652701928
Блиннн! Да почему мнение этой мадам может быть интересно? Может ещё горничную спросить?))))
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portero
1652718797
Футболисты у нее в собственности, продай их в европу или всё же, всё твоё словоблудие по указанию федуна, ты тоже у него в рабстве...
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