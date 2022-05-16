Зарема: «Желаю своим футболистам уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила по судейству после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Своим молодым футболистам хочется пожелать не сдаваться, прогрессировать в каждой игре, чтобы однажды уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей, которые с такой радостью в глазах раздают им карточки, лишая радости празднования гола. Хочется, чтобы у каждого спартаковского футболиста появилась возможность заиграть в лучших чемпионатах – как это случилось с Самуэлем Жиго.

И ещe – не знаю, кто был инициатором показа игры в кинотеатрах по всей стране, но точно не «Спартак». Видимо, очень наделялись, что «Зенит» разнесет нас. Так вот пусть страна видит все, что происходит с российским футболом и делает выводы», – сказала Салихова.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.

За 18 лет владения Федуна «Спартак» выиграл 1 официальный трофей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?