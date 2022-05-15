Слуцкий – после разгрома от «Урала»: «У «Рубина» много проблем, мы потеряли много игроков»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил поражение от «Урала» в 29-м туре РПЛ (0:3).

– «Рубин» проиграл «Уралу» и приблизился к зоне прямого вылета. Вы все еще верите в сохранение места в РПЛ?

– Это странный вопрос. Конечно, перед каждой игрой ты должен верить в любые шансы. Объективно, мы имеем много проблем, мы потеряли много игроков по ходу сезона, это уникальная ситуация для нашей команды. Известная прыгунья Елена Исинбаева говорила: «Пока у меня есть попытка, я не проиграла». Здесь то же самое.

«Рубин» в последнем туре сыграет за выживание с «Уфой».

«Урал» обезопасился от прямого вылета из РПЛ.

Слуцкий работает в Казани с 2019 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?