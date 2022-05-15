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Слуцкий – после разгрома от «Урала»: «У «Рубина» много проблем, мы потеряли много игроков»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил поражение от «Урала» в 29-м туре РПЛ (0:3).

– «Рубин» проиграл «Уралу» и приблизился к зоне прямого вылета. Вы все еще верите в сохранение места в РПЛ?

– Это странный вопрос. Конечно, перед каждой игрой ты должен верить в любые шансы. Объективно, мы имеем много проблем, мы потеряли много игроков по ходу сезона, это уникальная ситуация для нашей команды. Известная прыгунья Елена Исинбаева говорила: «Пока у меня есть попытка, я не проиграла». Здесь то же самое.

  • «Рубин» в последнем туре сыграет за выживание с «Уфой».
  • «Урал» обезопасился от прямого вылета из РПЛ.
  • Слуцкий работает в Казани с 2019 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: официальный сайт «Рубина»

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15.05.2022 23:54
Комментарии2
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    Рейтинг: +281

    Stavr007 1 час назад

    интересно из за кого потеряли много игроков( по сути сбежали на все четыре стороны ) или из за кого клуб оказался на грани вылета, хмм....

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    Рейтинг: +1572

    vmonomah17 1 час назад

    Леня признайся, что вы гавно)))

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