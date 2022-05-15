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  • Слуцкий – после разгрома от «Урала»: «У «Рубина» много проблем, мы потеряли много игроков»

Слуцкий – после разгрома от «Урала»: «У «Рубина» много проблем, мы потеряли много игроков»

15 мая 2022, 23:54
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил поражение от «Урала» в 29-м туре РПЛ (0:3).

– «Рубин» проиграл «Уралу» и приблизился к зоне прямого вылета. Вы все еще верите в сохранение места в РПЛ?

– Это странный вопрос. Конечно, перед каждой игрой ты должен верить в любые шансы. Объективно, мы имеем много проблем, мы потеряли много игроков по ходу сезона, это уникальная ситуация для нашей команды. Известная прыгунья Елена Исинбаева говорила: «Пока у меня есть попытка, я не проиграла». Здесь то же самое.

  • «Рубин» в последнем туре сыграет за выживание с «Уфой».
  • «Урал» обезопасился от прямого вылета из РПЛ.
  • Слуцкий работает в Казани с 2019 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Урал Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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vmonomah17
1652648367
Леня признайся, что вы гавно)))
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Stavr007
1652649899
интересно из за кого потеряли много игроков( по сути сбежали на все четыре стороны ) или из за кого клуб оказался на грани вылета, хмм....
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Из Твери Леха
1652671923
Надо же. Краснодар тоже. А они на 4-ом месте идут.
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paracetamol
1652679791
Быки тоже всех легов потеряли и давят соперников бех разбору. Гуляй, Лёня, в Англию. Может в пятом дивизионе пригодишься!
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моэм
1652680964
Слуцкий боится назвать главного виновника МНОГИХ кадровых потерь , а именно гендиректора Сайманова ... например Макаров был продан уже после 5 тура , а в 6-м Рубин терпит первое поражение и под ноль , что неудивительно Макаров - Кварацхелия были наигранной в предсезонке ударной связкой нападения ... потом были и продажи и побеги из Рубина , точнее от Слуцкого обещавшего им не продавать их и медали в конце сезона ....и получилось бы если бы не торгаш Сайманов.
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