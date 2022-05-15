Слуцкий – после разгрома от «Урала»: «У «Рубина» в каждой игре новая система. Из-за травм нет вариантов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил поражение от «Урала» в 29-м туре РПЛ (0:3).

«Урал» был сильнее и выиграл по делу, могу только поздравить соперника с заслуженной победой.

В перерыве мы сделали тактические изменения, у нас в каждой игре новая система, сегодня вот играли 4-4-2, так как не было других вариантов из-за травм», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Рубин» в последнем туре сыграет за выживание с «Уфой».

«Урал» обезопасился от прямого вылета из РПЛ.

Слуцкий работает в Казани с 2019 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?