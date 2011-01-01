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Моуринью: «Если «Рома» выиграет Лигу конференций, это будет более значительно по эмоциям, чем скудетто «Интера» или «Милана»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о финале Лиги конференций против «Фейеноорда».

«Если мы выиграем Лигу конференций, думаю, с эмоциональной точки зрения это будет значить для людей гораздо больше, чем скудетто «Интера» или «Милана», – сказал португалец.

  • «Рома» и «Фейеноорд» разыграют трофей 25 мая в Тиране.
  • Римская команда вышла в финал еврокубка впервые за 31 год.
  • Это будет 1-й финал в истории Лиги конференций.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4398

    Красногорск_Фан 4 минуты назад

    Считаю, что он прав. Выход в финал Еврокубка спустя 30 лет это большее событие чем периодические закономернные успехи топ клубов. Примерно как у нас динамо и спам вышли в финал кубка где не были с лохматых времен . есть стойкие не любители Моуриньо. Но не все их них помнят что при нем Реал выиграл кубок Испании чего до этого не случалось очень давно , интер взял Еврокубок аналогично. Он понимает о чем говорит

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