Моуринью: «Если «Рома» выиграет Лигу конференций, это будет более значительно по эмоциям, чем скудетто «Интера» или «Милана»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о финале Лиги конференций против «Фейеноорда».
«Если мы выиграем Лигу конференций, думаю, с эмоциональной точки зрения это будет значить для людей гораздо больше, чем скудетто «Интера» или «Милана», – сказал португалец.
- «Рома» и «Фейеноорд» разыграют трофей 25 мая в Тиране.
- Римская команда вышла в финал еврокубка впервые за 31 год.
- Это будет 1-й финал в истории Лиги конференций.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер «Матч ТВ»