Моуринью: «Если «Рома» выиграет Лигу конференций, это будет более значительно по эмоциям, чем скудетто «Интера» или «Милана»

Считаю, что он прав. Выход в финал Еврокубка спустя 30 лет это большее событие чем периодические закономернные успехи топ клубов. Примерно как у нас динамо и спам вышли в финал кубка где не были с лохматых времен . есть стойкие не любители Моуриньо. Но не все их них помнят что при нем Реал выиграл кубок Испании чего до этого не случалось очень давно , интер взял Еврокубок аналогично. Он понимает о чем говорит
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о финале Лиги конференций против «Фейеноорда».
«Если мы выиграем Лигу конференций, думаю, с эмоциональной точки зрения это будет значить для людей гораздо больше, чем скудетто «Интера» или «Милана», – сказал португалец.
- «Рома» и «Фейеноорд» разыграют трофей 25 мая в Тиране.
- Римская команда вышла в финал еврокубка впервые за 31 год.
- Это будет 1-й финал в истории Лиги конференций.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?