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Скауты «МЮ» следят за ситуацией вокруг Дембеле и Дибалы по просьбе тен Хага

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил скаутов клуба контролировать ситуацию на рынке свободных агентов. В частности – следить за Усманом Дембеле («Барселона») и Пауло Дибалой («Ювентус»), у которых истекают контракты.

Тен Хаг еще не закончил сезон с «Аяксом».

  • На Дибалу претендует «Арсенал».
  • Дембеле – лучший ассистент сезона Примеры.
  • «МЮ» в следующем сезоне не выступит в Лиге чемпионов.

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Источник: твиттер UtdPlug

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