Скауты «МЮ» следят за ситуацией вокруг Дембеле и Дибалы по просьбе тен Хага

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил скаутов клуба контролировать ситуацию на рынке свободных агентов. В частности – следить за Усманом Дембеле («Барселона») и Пауло Дибалой («Ювентус»), у которых истекают контракты.

Тен Хаг еще не закончил сезон с «Аяксом».

На Дибалу претендует «Арсенал».

Дембеле – лучший ассистент сезона Примеры.

«МЮ» в следующем сезоне не выступит в Лиге чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?