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Глебов, Байрамян и Полоз – в основе «Ростова»; Глушаков, Мирзов и Руденко сыграют у «Химок»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч 29-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Лангович, Сильянов, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Голенков.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Магомедов, Руденко.

  • Игра пройдет на «Ростов Арене».
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Ростов» идет на 10-м месте в таблице РПЛ, «Химки» – на 12-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии4
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    Рейтинг: +67

    ЗаЖиМ 23 минуты назад

    А вот и не сливают)))

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    Рейтинг: +63950

    portero 1 час назад

    Чуйка что Ростов сольет Химкам....ничейка тоже устроит Химки.

    1
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    Рейтинг: +49652

    MaxRnD > portero 1 час назад

    А зачем ? Ни те, ни эти не вылетают - должна быть унылая ничья в районе 0-0

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    Рейтинг: +49652

    MaxRnD 1 час назад

    1-1

    1
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