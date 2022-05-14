Глебов, Байрамян и Полоз – в основе «Ростова»; Глушаков, Мирзов и Руденко сыграют у «Химок»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч 29-го тура чемпионата России.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Лангович, Сильянов, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Голенков.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Магомедов, Руденко.
- Игра пройдет на «Ростов Арене».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Ростов» идет на 10-м месте в таблице РПЛ, «Химки» – на 12-м.
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Источник: сайт РПЛ