Жиго: «Сейчас у меня одна мечта – выиграть трофей со «Спартаком». Навсегда останусь фанатом красно-белых»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своей привязанности к московскому клубу.

«Провести столько игр за «Спартак» – привилегия. За эти годы я узнал многое об истории клуба, его легендах и победах.

Всегда старался соответствовать спартаковским традициям и честно биться на поле. Были и сложные периоды, но я счастлив, что несколько лет назад сделал самый правильный выбор в своей карьере.

У меня уже есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. И сейчас у меня одна мечта – поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию.

«Марсель» – команда, за которую я переживаю всю жизнь, но решение покинуть «Спартак» далось очень непросто. Я навсегда останусь фанатом красно-белых.

Благодаря этому клубу я узнал Россию, у меня появилось много замечательных друзей, я приобрел огромный опыт, в том числе в еврокубках. Осталось красиво завершить этот путь», – сказал 28-летний француз.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.

Летом он перейдет в «Марсель», трансфер был согласован еще в январе.

Москвичи могут в этом сезоне выиграть Кубок России. Финал турнира с «Динамо» состоится 29 мая.

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