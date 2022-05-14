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  • Жиго: «Сейчас у меня одна мечта – выиграть трофей со «Спартаком». Навсегда останусь фанатом красно-белых»

Жиго: «Сейчас у меня одна мечта – выиграть трофей со «Спартаком». Навсегда останусь фанатом красно-белых»

14 мая 2022, 13:50
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своей привязанности к московскому клубу.

«Провести столько игр за «Спартак» – привилегия. За эти годы я узнал многое об истории клуба, его легендах и победах.

Всегда старался соответствовать спартаковским традициям и честно биться на поле. Были и сложные периоды, но я счастлив, что несколько лет назад сделал самый правильный выбор в своей карьере.

У меня уже есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. И сейчас у меня одна мечта – поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию.

«Марсель» – команда, за которую я переживаю всю жизнь, но решение покинуть «Спартак» далось очень непросто. Я навсегда останусь фанатом красно-белых.

Благодаря этому клубу я узнал Россию, у меня появилось много замечательных друзей, я приобрел огромный опыт, в том числе в еврокубках. Осталось красиво завершить этот путь», – сказал 28-летний француз.

  • Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.
  • Летом он перейдет в «Марсель», трансфер был согласован еще в январе.
  • Москвичи могут в этом сезоне выиграть Кубок России. Финал турнира с «Динамо» состоится 29 мая.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (2)
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Bozigit
1652533235
Для начало завтра нужно выиграть у Зенита
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