Лаксальт: «Финал Кубка России будет грандиозным»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился ожиданиями от финала Кубка России против «Спартака», который состоится 29 мая в «Лужниках».

«Это очень хорошая вывеска. Это два великих клуба. Матч будет грандиозным. Мы выложимся на 100 процентов», – сказал Лаксальт.

Хозяином финала будет «Спартак».

Билеты на матч будут стоить от 500 рублей.

В «Лужниках» не было футбольных матчей с сентября.

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