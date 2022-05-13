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3,6 миллиарда рублей – максимально возможный доход от проведения Кубка лиги. Клубы будут получать деньги даже за ничью («РБ Спорт»)

В РПЛ со следующего сезона может появиться новый турнир – Кубок лиги. Возможные форматы проведения уже известны.

С учетом медиаправ, беттинг-партнерства, титульного спонсора планируется, что доход одного сезона Кубка лиги составит 2,4 – 3,6 миллиарда рублей.

Что касается призовых, то каждая победа на групповом этапе будет приносить клубам 8-13 миллионов рублей. Несколько миллионов команды будут получать даже за ничью.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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13.05.2022 23:12
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