РПЛ рассматривает три варианта проведения Кубка лиги, в том числе формат из киберспорта

Стали известны возможные форматы проведения Кубка РПЛ.

По информации Sports.ru, при обсуждении формата рассматривались три варианта:

1. Классический кубковый формат;

2. Аналог еврокубков: группы по четыре команды, далее – плей-офф по два матча и финал;

3. Аналог киберспортивного турнира: 4 группы, далее – плей-офф по системе double elimination, при которой проигравший продолжает борьбу в турнире.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?