РПЛ рассматривает три варианта проведения Кубка лиги, в том числе формат из киберспорта

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Стали известны возможные форматы проведения Кубка РПЛ.
По информации Sports.ru, при обсуждении формата рассматривались три варианта:
1. Классический кубковый формат;
2. Аналог еврокубков: группы по четыре команды, далее – плей-офф по два матча и финал;
3. Аналог киберспортивного турнира: 4 группы, далее – плей-офф по системе double elimination, при которой проигравший продолжает борьбу в турнире.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?