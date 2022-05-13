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  • Депутат Хамзаев – о разрешении продавать пиво на стадионах: «Люди и так приходят под градусом, мы хотим их довести до стельки? Будут драки»

Депутат Хамзаев – о разрешении продавать пиво на стадионах: «Люди и так приходят под градусом, мы хотим их довести до стельки? Будут драки»

13 мая 2022, 22:50
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Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ, раскритиковал инициативу Москвы по продаже пива на стадионах.

«Люди на стадион уже приезжают под определенным градусом. Мы хотим их добить, довести до стельки? Мы хотим повторения Манежной площади 2002 года?

На футбол может прийти родитель с ребенком. Рядом сидят здоровые напившиеся жлобы. Они перебрали пива. Кто-нибудь даст другому в табло.

Мне печально слышать одобрение Минспорта продажи пива. Открыто об этом говорю. Нельзя путать спорт и спирт», – сказал депутат.

  • Уроженец Дагестана был избран депутатом Госдумы в прошлом году.
  • Хамзаев – руководитель федерального проекта «Трезвая Россия».
  • Он входит в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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1652497330
Депутат Хамзаев на стадионе то был когда-нибудь? Кто хочет, тот уже под градусом идёт на футбол, это само собой, а на стадионе стакан пива будет стоить 400 рублей как на ЧМ, там его особо и не напьёшься.
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