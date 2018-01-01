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Депутат Хамзаев – о разрешении продавать пиво на стадионах: «Люди и так приходят под градусом, мы хотим их довести до стельки? Будут драки»

Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ, раскритиковал инициативу Москвы по продаже пива на стадионах.

«Люди на стадион уже приезжают под определенным градусом. Мы хотим их добить, довести до стельки? Мы хотим повторения Манежной площади 2002 года?

На футбол может прийти родитель с ребенком. Рядом сидят здоровые напившиеся жлобы. Они перебрали пива. Кто-нибудь даст другому в табло.

Мне печально слышать одобрение Минспорта продажи пива. Открыто об этом говорю. Нельзя путать спорт и спирт», – сказал депутат.

  • Уроженец Дагестана был избран депутатом Госдумы в прошлом году.
  • Хамзаев – руководитель федерального проекта «Трезвая Россия».
  • Он входит в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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