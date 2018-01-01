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Депутат Терюшков – о бане российского футбола: «На кой хрен нам соревноваться с лучшими? Нужны свои чемпионаты. Это задача сверхдержавы»

Роман Терюшков, депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок», высказался насчет отстранения российского футбола. Он не видит проблемы.

«Мы говорим, что хотим соревноваться с лучшими, но есть две чаши весов: на одной суверенитет и безопасность России, на другой – соревнование с лучшими. На кой хрен нам нужны эти лучшие? Нужны свои внутренние чемпионаты и первенства, нужно самим создавать международную повестку. В этом задача сверхдержавы», – считает Терюшков.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +24217

    bset 18 минут назад

    Такие смешные развивальщики вылезли. Почему до 2022 не развивали ничего?

    2
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    Рейтинг: +276

    Stavr007 25 минут назад

    мы и есть лучшие, нам не с кем соревноваться (c) Терюшков

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +11744

    DeStar 36 минут назад

    сверхдержава со средним доходом человека как в молдавии перу или кабо верде. ага.
    россия должна быть сверхдержавой. А по факту 120-130 миллионов бедняков и нефть с газом. Вот и все.
    и так во многих соседних странах к сожалению

    4
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    Рейтинг: +109

    kostilio 41 минуту назад

    О,пипец понесло этого дебила))) тяжкие времена ,пока эти дебилы у власти

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +5605

    Давид59 41 минуту назад

    Ну, вообще-то депутату Госдумы не мешало бы и нас спросить, а мы чего желаем? Лично я его мнение не поддерживаю. Но ему похоже на это на***ть.

    0
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    Рейтинг: +63895

    portero 45 минут назад

    На кой хрен нам воры депутаты, завравшиеся упыри, на спецоперацию всех в окопы или лес сажать, который мафия с мчс жгут в Сибири....

    2
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    Рейтинг: +21

    Miru mir 1 час назад

    В этом задача сверхдержавы=====Гыыы..А где сверхдержава ?

    3
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    Рейтинг: +613

    Suvorov51 1 час назад

    Согласен. а постоянный шемьпиньон бомжатник

    0
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    Рейтинг: +5307

    rash1959 1 час назад

    Оооочень тяжёлый больной. На кой хрен нам нужны эти ... депутаты.
    Вот с таких муdakоv и есть все беды в стране.

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