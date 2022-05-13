Депутат Терюшков – о бане российского футбола: «На кой хрен нам соревноваться с лучшими? Нужны свои чемпионаты. Это задача сверхдержавы»

Роман Терюшков, депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок», высказался насчет отстранения российского футбола. Он не видит проблемы.

«Мы говорим, что хотим соревноваться с лучшими, но есть две чаши весов: на одной суверенитет и безопасность России, на другой – соревнование с лучшими. На кой хрен нам нужны эти лучшие? Нужны свои внутренние чемпионаты и первенства, нужно самим создавать международную повестку. В этом задача сверхдержавы», – считает Терюшков.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?