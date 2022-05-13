Агент: «К Евсееву всегда есть интерес, он яркий человек, но контракт с «Шинником» действует еще год»

Александр Маньяков, агент главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева, ответил на вопрос об интересе к своему клиенту.

«На Вадиме Валентиновиче в Ярославле замкнута вся спортивная составляющая, и я надеюсь, что «Шинник» решит поставленную задачу — выход в ФНЛ-1. После этого он будет определяться по поводу своей дальнейшей судьбы.

Его контракт с «Шинником» действует еще год. После выполнения задачи надо разговаривать с руководителями команды по поводу задач на ФНЛ — что от команды хотят в первой лиге. А интерес к Вадиму всегда есть, помимо того, что он тренер хороший, он яркий человек. Но сейчас будет неправильно говорить о других клубах», – сказал Маньяков.

Евсеев принял «Шинник» в прошлом году.

Команда лидирует в своей подгруппе ФНЛ-2.

В РПЛ Евсеев тренировал «Уфу».

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