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«Атлетико» может отказаться от продления аренды Гризманна из-за его зарплаты

Будущее нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико» находится под вопросом.

Мадридский клуб может отказаться от продления аренды 31-летнего футболиста до 2023 года.

Француза и его представителя уже проинформировали, что такой вариант рассматривается.

Причина возможного отказа от продолжения сотрудничества – зарплата игрока в размере 18 миллионов евро.

  • В этом сезоне Гризманн забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
  • Права на форварда принадлежат «Барселоне».
  • «Атлетико» имеет опцию его выкупа за 40 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Cope

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