«Атлетико» может отказаться от продления аренды Гризманна из-за его зарплаты

Будущее нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико» находится под вопросом.
Мадридский клуб может отказаться от продления аренды 31-летнего футболиста до 2023 года.
Француза и его представителя уже проинформировали, что такой вариант рассматривается.
Причина возможного отказа от продолжения сотрудничества – зарплата игрока в размере 18 миллионов евро.
- В этом сезоне Гризманн забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
- Права на форварда принадлежат «Барселоне».
- «Атлетико» имеет опцию его выкупа за 40 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Cope