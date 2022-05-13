«Атлетико» может отказаться от продления аренды Гризманна из-за его зарплаты

Будущее нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико» находится под вопросом.

Мадридский клуб может отказаться от продления аренды 31-летнего футболиста до 2023 года.

Француза и его представителя уже проинформировали, что такой вариант рассматривается.

Причина возможного отказа от продолжения сотрудничества – зарплата игрока в размере 18 миллионов евро.

В этом сезоне Гризманн забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.

Права на форварда принадлежат «Барселоне».

«Атлетико» имеет опцию его выкупа за 40 миллионов евро.

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