Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
Тест: угадай футболиста по любимому животному

Левандовски намерен покинуть «Баварию» из-за разногласий с Нагельсманом

У нападающего «Баварии» Роберта Левандовски напряженные отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Это одна из причин желания 33-летнего футболиста сменить клубную прописку.

Во второй части этого сезона поляк несколько раз говорил Нагельсману, что игра «Баварии» ухудшилась из-за выбранной им тактики, а тренировки стали слишком тяжелыми.

Также Левандовски хочет уйти, чтобы получить новый вызов в другом чемпионате.

Есть у форварда претензии и к руководству клуба, которое активно интересовалось Эрлингом Холандом до его перехода в «Манчестер Сити». Игрок понял, что его недостаточно ценят в «Баварии».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Левандовски решил покинуть «Баварию». Он интересен «Барселоне» 2
Левандовски хочет уйти из «Баварии», потому что его не ценят в клубе (Bild) 2
Левандовски – главная трансферная цель «Барселоны». Он хочет уйти из «Баварии» 2
Источник: Sport1

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:59
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +6031

    Viper for CSKA 50 минут назад

    Тактика Нагельсмана и правда не айс, опять эти три защитника. Толку никакого ещё при Гвардиоле от них не было. Но проблема в том, что Нагельсман не на пустом месте в это играет. Где вообще нормальные приобретения? Тьяго ушёл, а на его место взяли Року. Полный провал. Алаба уехал, а Упамекано косячит каждый матч. Забицер не зашёл. Все эти Сарры и тому подобные пассажиры ещё хуже Роки. А теперь, похоже, ещё и Гнабри свалит. Зюле уже ушёл. Левандовски, по Коману – непонятки. Играть скоро вообще не кем будет. Обороны нет, вдвоём они в центре тупо не справляются, поэтому в три Юлиан и играет. За то Погба вдруг Баварию заинтересовал, Салихамиджич решил, видимо, баварцев основательно под откос пустить. Вредитель.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13606

    Skull_Boy 1 час назад

    До ляха никак не дойдет, что он уже все отработанный материал и потолок сейчас у него максимум 2 сезона, где последний в основном будет лавочным, а Баварии уже до декабря надо определится с новым напом

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +462

    3meeeD 1 час назад

    Мы с 5-ой вашей публикации этой новости,не то что,поняли!а прям впитались этой новостью.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11