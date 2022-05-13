Левандовски намерен покинуть «Баварию» из-за разногласий с Нагельсманом

У нападающего «Баварии» Роберта Левандовски напряженные отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.

Это одна из причин желания 33-летнего футболиста сменить клубную прописку.

Во второй части этого сезона поляк несколько раз говорил Нагельсману, что игра «Баварии» ухудшилась из-за выбранной им тактики, а тренировки стали слишком тяжелыми.

Также Левандовски хочет уйти, чтобы получить новый вызов в другом чемпионате.

Есть у форварда претензии и к руководству клуба, которое активно интересовалось Эрлингом Холандом до его перехода в «Манчестер Сити». Игрок понял, что его недостаточно ценят в «Баварии».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?