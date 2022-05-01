Левандовски намерен покинуть «Баварию» из-за разногласий с Нагельсманом

Тактика Нагельсмана и правда не айс, опять эти три защитника. Толку никакого ещё при Гвардиоле от них не было. Но проблема в том, что Нагельсман не на пустом месте в это играет. Где вообще нормальные приобретения? Тьяго ушёл, а на его место взяли Року. Полный провал. Алаба уехал, а Упамекано косячит каждый матч. Забицер не зашёл. Все эти Сарры и тому подобные пассажиры ещё хуже Роки. А теперь, похоже, ещё и Гнабри свалит. Зюле уже ушёл. Левандовски, по Коману – непонятки. Играть скоро вообще не кем будет. Обороны нет, вдвоём они в центре тупо не справляются, поэтому в три Юлиан и играет. За то Погба вдруг Баварию заинтересовал, Салихамиджич решил, видимо, баварцев основательно под откос пустить. Вредитель.
У нападающего «Баварии» Роберта Левандовски напряженные отношения с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом.
Это одна из причин желания 33-летнего футболиста сменить клубную прописку.
Во второй части этого сезона поляк несколько раз говорил Нагельсману, что игра «Баварии» ухудшилась из-за выбранной им тактики, а тренировки стали слишком тяжелыми.
Также Левандовски хочет уйти, чтобы получить новый вызов в другом чемпионате.
Есть у форварда претензии и к руководству клуба, которое активно интересовалось Эрлингом Холандом до его перехода в «Манчестер Сити». Игрок понял, что его недостаточно ценят в «Баварии».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?