«Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив» выступают против расширения РПЛ

Шесть клубов РПЛ не поддерживают расширение лиги до 18 клубов.

По информации Sports.ru, это «Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». Команды из топ-6 РПЛ склоняются к сохранению лиги в нынешнем виде, а в освободившиеся от еврокубков дни предлагают проводить Кубок РПЛ.

Новый Кубок лиги предлагается делать не официальным спортивным, а коммерческим турниром. Это связано с тем, что ни одна европейская федерация не может проводить матчи под своей эгидой в еврокубковые слоты.

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