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«Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив» выступают против расширения РПЛ

Шесть клубов РПЛ не поддерживают расширение лиги до 18 клубов.

По информации Sports.ru, это «Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». Команды из топ-6 РПЛ склоняются к сохранению лиги в нынешнем виде, а в освободившиеся от еврокубков дни предлагают проводить Кубок РПЛ.

Новый Кубок лиги предлагается делать не официальным спортивным, а коммерческим турниром. Это связано с тем, что ни одна европейская федерация не может проводить матчи под своей эгидой в еврокубковые слоты.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sports.ru

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Комментарии6
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    Рейтинг: +392

    Сделаны из Дерева 2 минуты назад

    газпрому не выгодно значит так)
    ну пусть будет как им лучше

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    Рейтинг: +13605

    Skull_Boy 15 минут назад

    Все правильно автобусы и распилы не нужны, а по мне и вовсе надо сократить до 12 блевать тянет смотреть на всякие там НН, Уфа, Урал и т.д.

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    Рейтинг: +10

    SCgng 55 минут назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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    Рейтинг: +2542

    acor94 1 час назад

    К черту мнение меньшенства, в Англии играют по 24 команды со второго по 5 дивизион. 46 матчей в году, плюс плей офф, плюс кубок и кубок лиги, а ещё несколько кубков для низших лиг. А у нас дзюбы и прочие соболевы боятся больше 30 матчей в году играть. Позор этим спортсменам и их наставникам и руководителям.

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    Рейтинг: +22541

    JTherry > acor94 1 час назад

    дело не в "боязни игры больше 30 матчей в году", а в боязни, что большинство наших клубов, "пилящих" госбабло, к концу сезона могут получить очередной клуб-банкрот по типу Тамбова или Амкара... в АПЛ нет проблем с госфинансированием клубов, все клубы имеют частных владельцев, которых, впрочем, легко могут лишить как клуба, так и денег, Абрамович тому яркий пример...

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    Рейтинг: +2542

    acor94 > JTherry 15 минут назад

    Тогда я не совсем понимаю. Почему клубы фнл остаются на плаву, ведь у них игр побольше, собственно и расходов больше? Надо убирать взносы и креиерии для участия в рпл.

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