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  • Семак – о словах Заремы про «блекло-голубых»: «Пусть говорят. Наше дело – работать»

Семак – о словах Заремы про «блекло-голубых»: «Пусть говорят. Наше дело – работать»

13 мая 2022, 12:04
22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова Заремы Салиховой, который назвала клуб из Петербурга «блекло-голубыми».

– Насколько для вас принципиален матч со «Спартаком»? Мы себе никогда не позволим назвать соперника красно-блеклым.

– Мы можем только поздравить «Спартак» с выходом в финал Кубка, давно не выходили, абсолютно заслуженно. По поводу разговоров – пускай говорят те, кто это делают. Наше дело – работать. Мы будем относиться с максимальным уважением к игрокам.

Соперник мощный, атакующие игроки хорошие – Промес мощно выглядит, и Соболев, и Николсон, и Зелимхан Бакаев. Вся атакующая группа действует результативно. Плюс команда действует разнообразно, использует стандартные положения.

Мы думаем о том, что происходит на футбольном поле, а не вокруг него.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей Салихова Зарема
Комментарии (22)
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paracetamol
1652435779
Зарема, старушка, уже сама поблекла, поэтому так и сказала! А у Зенита хвост ПИСТОЛЕТОМ!
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NewLife
1652437953
Корректно сказал. Однако, в отличии от блекло-голубых, Спартак нельзя назвать "красно-блеклым", так как все зрячие знают, что Спартак ярко красно-белый.
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portero
1652444467
В этом Семак всегда адекватен, ему Дзюбу надо выгнать, а то сильно атмосферу портит в клубе.... и мешает Семаку рулить.
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