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Семак – о словах Заремы про «блекло-голубых»: «Пусть говорят. Наше дело – работать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова Заремы Салиховой, который назвала клуб из Петербурга «блекло-голубыми».

– Насколько для вас принципиален матч со «Спартаком»? Мы себе никогда не позволим назвать соперника красно-блеклым.

– Мы можем только поздравить «Спартак» с выходом в финал Кубка, давно не выходили, абсолютно заслуженно. По поводу разговоров – пускай говорят те, кто это делают. Наше дело – работать. Мы будем относиться с максимальным уважением к игрокам.

Соперник мощный, атакующие игроки хорошие – Промес мощно выглядит, и Соболев, и Николсон, и Зелимхан Бакаев. Вся атакующая группа действует результативно. Плюс команда действует разнообразно, использует стандартные положения.

Мы думаем о том, что происходит на футбольном поле, а не вокруг него.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:04
Комментарии14
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    Рейтинг: +13848

    NewLife 38 минут назад

    Корректно сказал. Однако, в отличии от блекло-голубых, Спартак нельзя назвать "красно-блеклым", так как все зрячие знают, что Спартак ярко красно-белый.

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    Рейтинг: +16155

    paracetamol 1 час назад

    Зарема, старушка, уже сама поблекла, поэтому так и сказала! А у Зенита хвост ПИСТОЛЕТОМ!

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    Рейтинг: +6473

    Semenycch 1 час назад

    Все верно, к сопернику нужно относиться с уважением, даже к тому, кто уважения вовсе не достоин.

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    Рейтинг: +7427

    R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

    Правильно. Вот Зенит не достоин например, а ещё калидоры просит)))

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    Рейтинг: +4229

    mopecekca 2 часа назад

    А как же табличка, Сережа?

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    Рейтинг: +14988

    ilichkadr > mopecekca 1 час назад

    Эт про какую табличку гутаришь? Про "Я у мамы дурочка"?

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    Рейтинг: +4229

    mopecekca > ilichkadr 1 час назад

    единственный дурачек тут это ты, а про табличку кто надо поймет

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    Рейтинг: +1897

    LOKOfanatik19 > mopecekca 1 час назад

    Максимально уважительное интервью... про какую табличку идет речь?

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    Рейтинг: +4229

    mopecekca > LOKOfanatik19 1 час назад

    турнирную

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    Рейтинг: +7427

    R_a_i_n > mopecekca 1 час назад

    Не, не единственный. Ещё каловых дел мастер дурачок тоже.

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    Рейтинг: +7427

    R_a_i_n > LOKOfanatik19 1 час назад

    Ну Сережа там вырезки из газеты делал)))

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    Рейтинг: +14988

    ilichkadr > mopecekca 1 час назад

    Для недалёких поясняю, в порядке справки, абсолютно без платно:

    Табличка это небольшая пластина с информирующей о чём-нибудь надписью. Например, табличка на пульте, шкафу, приборе, доме...... у тебя на лбу "Просто дурак".
    Турнирной табличкой быть не может по определению. Ферштейн?

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    Рейтинг: +243

    шахта Заполярная > ilichkadr 58 минут назад

    Ну и глуп ты однако.

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    Рейтинг: +4229

    mopecekca > ilichkadr 39 минут назад

    послушай, умный....кто ты там? полковник? такие как ты позорят ВС! что ты тут сидишь, строчишь без конца, полковник! Любитель оскорблять женщин и писать всякую ересь...позорище

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