Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова Заремы Салиховой, который назвала клуб из Петербурга «блекло-голубыми».

– Насколько для вас принципиален матч со «Спартаком»? Мы себе никогда не позволим назвать соперника красно-блеклым.

– Мы можем только поздравить «Спартак» с выходом в финал Кубка, давно не выходили, абсолютно заслуженно. По поводу разговоров – пускай говорят те, кто это делают. Наше дело – работать. Мы будем относиться с максимальным уважением к игрокам.

Соперник мощный, атакующие игроки хорошие – Промес мощно выглядит, и Соболев, и Николсон, и Зелимхан Бакаев. Вся атакующая группа действует результативно. Плюс команда действует разнообразно, использует стандартные положения.

Мы думаем о том, что происходит на футбольном поле, а не вокруг него.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.

Начало матча – в 16:30 мск.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?