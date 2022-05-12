Зарема – о матче «Спартак» – «Зенит»: «На VAR назначили Иванова. Блeкло-голубые хотят перестраховаться»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий по поводу судейства в преддверии игры 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Опять КДК к нам цепляется. Притом что вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Нам должны доплачивать, а не штрафовать.

Благодаря «Спартаку» возродился интерес к кубковым матчам. В прошлом году уничтожали Тедеско дисквалификациями, сейчас взялись за Ваноли. Отвяжитесь уже со своими штрафами и наказаниями от тренера и клуба!

Сделайте, наконец, что-нибудь конструктивное ради футбола. Мы слишком свободные и непокорные в их сознании. Нас сложно загнать в рамки даже технической зоны.

Посмотрите, сколько жизни и кайфа в АПЛ и Серии А, на их тренерские скамейки. В России должно быть так же, а не тухлое болото.

На матч с «Зенитом» назначили Иванова на VAR. Естественно, блeкло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», – сказала Зарема.

Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.

В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?