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  • Зарема – о матче «Спартак» – «Зенит»: «На VAR назначили Иванова. Блeкло-голубые хотят перестраховаться»

Зарема – о матче «Спартак» – «Зенит»: «На VAR назначили Иванова. Блeкло-голубые хотят перестраховаться»

12 мая 2022, 10:26
36

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий по поводу судейства в преддверии игры 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Опять КДК к нам цепляется. Притом что вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Нам должны доплачивать, а не штрафовать.

Благодаря «Спартаку» возродился интерес к кубковым матчам. В прошлом году уничтожали Тедеско дисквалификациями, сейчас взялись за Ваноли. Отвяжитесь уже со своими штрафами и наказаниями от тренера и клуба!

Сделайте, наконец, что-нибудь конструктивное ради футбола. Мы слишком свободные и непокорные в их сознании. Нас сложно загнать в рамки даже технической зоны.

Посмотрите, сколько жизни и кайфа в АПЛ и Серии А, на их тренерские скамейки. В России должно быть так же, а не тухлое болото.

На матч с «Зенитом» назначили Иванова на VAR. Естественно, блeкло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», – сказала Зарема.

  • Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
  • В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (36)
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NewLife
1652341484
Ха-ха-ха, похоже на правду.
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GoldPlayFIFARus9
1652341909
Кто это? Я пытался хоть что-то понять с подвала таблицы, но со дна очень плохо слышно. Так и не понял
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acor94
1652342220
Мне раньше салихова нравилась. Такая симпатяжка-башкирочка. Иногда даже изрекала умные мысли. Но последние высказывания отбивают всё желание её поддерживать.
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neveldomha
1652342382
У Заремы ярко выраженные симптомы свинки
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порт
1652342852
Сидите в подвале, и не вякайте, нам насратьнавас, мы ЧЕМПИОНЫ!!!
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Азбука
1652343892
А что там случилось? Зенит уже чемпион, Спартак уже ни на что в чемпионате не претендует и от вылета спасся. Обе команды могут резервные составы обстреливать. Только мадам Салихова всё не угомонится.
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portero
1652345271
Оказать дааление на судеек, хорошо шавка федуна лает, но честно достала эта шлюпка как все травители....
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Беспонтий
1652348228
"..волчицы ты,и мерзкая притом"
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kazak1975
1652349348
Собака лает, ветер-носит.
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ilichkadr
1652352042
Во как эскортницу-то понесло!? Совсем слетела баба с катушек. P.S. Не пора ли, Зареме замахнуться на Джанни , понимаете ли, нашего Инфантино?
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