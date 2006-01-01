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Зарема – о матче «Спартак» – «Зенит»: «На VAR назначили Иванова. Блeкло-голубые хотят перестраховаться»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий по поводу судейства в преддверии игры 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Опять КДК к нам цепляется. Притом что вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Нам должны доплачивать, а не штрафовать.

Благодаря «Спартаку» возродился интерес к кубковым матчам. В прошлом году уничтожали Тедеско дисквалификациями, сейчас взялись за Ваноли. Отвяжитесь уже со своими штрафами и наказаниями от тренера и клуба!

Сделайте, наконец, что-нибудь конструктивное ради футбола. Мы слишком свободные и непокорные в их сознании. Нас сложно загнать в рамки даже технической зоны.

Посмотрите, сколько жизни и кайфа в АПЛ и Серии А, на их тренерские скамейки. В России должно быть так же, а не тухлое болото.

На матч с «Зенитом» назначили Иванова на VAR. Естественно, блeкло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», – сказала Зарема.

  • Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
  • В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 10:26
Комментарии15
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    Рейтинг: +264

    Азбука 1 минуту назад

    А что там случилось? Зенит уже чемпион, Спартак уже ни на что в чемпионате не претендует и от вылета спасся. Обе команды могут резервные составы обстреливать. Только мадам Салихова всё не угомонится.

    0
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    Рейтинг: +391

    Сделаны из Дерева 1 минуту назад

    Дюковская банда все для бледно голубых делает)
    Это не удивительно(!

    0
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    Рейтинг: +25

    Аден 3 минуты назад

    ай да Зарема, ай да молодец. Все по делу. бЗденитец без адмресурса это мешок с гауном.

    0
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    Рейтинг: +6012

    порт 18 минут назад

    Сидите в подвале, и не вякайте, нам насратьнавас, мы ЧЕМПИОНЫ!!!

    2
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    Рейтинг: +5307

    Павелий > порт 10 минут назад

    Когда руководству страны было насрать на вас (например, в 1992 году), то вы были там, где чувствуюте себя комфортно - в ФНЛ.

    1
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    Рейтинг: +2242

    andrej-lucevich 19 минут назад

    Зенит уже чемпион, а она о чем вообще говорит ?

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    Рейтинг: +5307

    Павелий 21 минуту назад

    Всё абсолютно по делу. Только не бледно-голубые, а просто. У них же кричалка "...-бело-голубые! Гей! Гей!"
    А ещё я помню, как Кариока забил всего 2-й гол в карьере и этим голом так знатно наложил кучу в кубок Чепмионов, из которого потом все зенитовцы радостно пили шампанское!

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    Рейтинг: +2871

    Enter2006 23 минуты назад

    Ждём тебя как "эксперта" на Матч ТВ, почему бы и нет?! ))

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    Рейтинг: +4274

    neveldomha 26 минут назад

    У Заремы ярко выраженные симптомы свинки

    5
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    Рейтинг: +2528

    acor94 29 минут назад

    Мне раньше салихова нравилась. Такая симпатяжка-башкирочка. Иногда даже изрекала умные мысли. Но последние высказывания отбивают всё желание её поддерживать.

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    Рейтинг: +5645

    GoldPlayFIFARus9 34 минуты назад

    Кто это? Я пытался хоть что-то понять с подвала таблицы, но со дна очень плохо слышно. Так и не понял

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    Рейтинг: +5307

    Павелий > GoldPlayFIFARus9 20 минут назад

    При 16 командах подвал - это места 14-16. А 9 - это сразу за серединой. Такое ещё в детском саду проходят. Раз не понял, то иди учи матчасть.

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