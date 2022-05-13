Конте: «Артета очень много жалуется. Ему стоит сконцентрироваться на своей команде»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал слова тренера «Арсенала» Микеля Артета после матча 22-го тура АПЛ.

После матча, в котором «Арсенал» уступил со счетом 0:3, Артета негативно высказался о работе судей.

«Артета – очень хороший тренер, но за те шесть месяцев, что я провел в «Тоттенхэме», я понял, что он очень много жалуется. Думаю, ему стоит сконцентрироваться на своей команде.

«Арсеналу» повезло, что наш матч перенести из-за случаев заражения коронавирусом, хотя у них был всего один игрок с ковидом. Я не забыл об этом», – сказал Конте.

Гости с 33-й минуты играли вдесятером после удаления Роба Холдинга.

Впервые в истории АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» с разницей в три мяча.

«Тоттенхэм» сократил отставание от «Арсенала», идущим 4-м, на 1 очко.

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