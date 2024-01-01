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Артета – о 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Это позор. Меня отстранят на полгода, если скажу, что думаю»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал работу судей в вынесенном матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:3).

«Меня отстранят на шесть месяцев, если я скажу то, что действительно думаю. Я не умею лгать, поэтому предпочитаю не говорить того, что думаю.

Я не разочарован игрой моих футболистов. Я ими горжусь. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Прекрасный матч был уничтожен», – сказал Артета.

  • Гости с 33-й минуты играли вдесятером после удаления Роба Холдинга.
  • Впервые в истории АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» с разницей в три мяча.
  • «Тоттенхэм» сократил отставание от «Арсенала», идущим 4-м, на 1 очко.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: BBC

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