Артета – о 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Это позор. Меня отстранят на полгода, если скажу, что думаю»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал работу судей в вынесенном матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:3).

«Меня отстранят на шесть месяцев, если я скажу то, что действительно думаю. Я не умею лгать, поэтому предпочитаю не говорить того, что думаю.

Я не разочарован игрой моих футболистов. Я ими горжусь. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Прекрасный матч был уничтожен», – сказал Артета.

Гости с 33-й минуты играли вдесятером после удаления Роба Холдинга.

Впервые в истории АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» с разницей в три мяча.

«Тоттенхэм» сократил отставание от «Арсенала», идущим 4-м, на 1 очко.

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