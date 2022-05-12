Тренер «Химок» Попов – об уходе легионеров: «Обещали, что останутся. Потом изменили решение, ничего не объяснив»

Тренер «Химок» Денис Попов дал понять, что мартовский отъезд легионеров из клуба стал неожиданностью.

Команду покинули Дидье Ламкель Зе, Филип Дагерстол и Бруно Виана.

Они приостановили контракты с «Химками», воспользовавшись соответствующим разрешением ФИФА.

– Легионеры – серьезная потеря для «Химок»?

– Рассчитывали на всех футболистов. Тем более, они у нас два матча играли в старте. Перед их уходом разговаривали с ними. Изначально они обещали, что останутся. Потом изменили решение, ничего толком не объяснив.

– Прям ничего не сказали?

– Вкратце объяснили ситуацию: «Нам надо ехать домой, у нас там семьи».

– Не пытались удержать?

– Разговаривали, спрашивали: «А что вам мешает? Раньше же играли». Те даже слушать не стали.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?