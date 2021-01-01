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Шунин – о будущем Шварца в «Динамо»: «Хотелось бы вместе продолжить эту интересную и красивую историю»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о своем отношении к слухам о возможном уходе главного тренера команды Сандро Шварца.

«Конечно, команда в курсе слухов вокруг тренерского штаба. Но сейчас мы об этом не думаем.

В последние полтора года мы приобрели свой стиль, показываем интересный и энергичный футбол. Чувствуем, как прибавляем, боремся за лидирующие позиции.

Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался, и мы вместе продолжили эту интересную и красивую историю», – сказал Шунин.

  • Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
  • Сообщалось, что летом немец может возглавить «Герту».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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