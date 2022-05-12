Шунин – о будущем Шварца в «Динамо»: «Хотелось бы вместе продолжить эту интересную и красивую историю»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о своем отношении к слухам о возможном уходе главного тренера команды Сандро Шварца.
«Конечно, команда в курсе слухов вокруг тренерского штаба. Но сейчас мы об этом не думаем.
В последние полтора года мы приобрели свой стиль, показываем интересный и энергичный футбол. Чувствуем, как прибавляем, боремся за лидирующие позиции.
Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался, и мы вместе продолжили эту интересную и красивую историю», – сказал Шунин.
- Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
- Сообщалось, что летом немец может возглавить «Герту».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»