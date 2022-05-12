Черчесов – о задачах «Ференцвароша»: «Приложим все силы, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубках»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о целях команды на следующий сезон.

— Какие задачи стоят перед вами на новый сезон?

— Работать и работать. С чемпиона и обладателя Кубка и спрос больше, так что впереди много сложного и интересного. Будем, разумеется, стремиться вновь победить внутри страны. И приложим все силы для того, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубках.

Черчесов в декабре возглавил «Ференцварош» и уже выиграл с командой золотой дубль.

Ранее он добивался аналогичного достижения с варшавской «Легией».

С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

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