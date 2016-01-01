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Черчесов – о задачах «Ференцвароша»: «Приложим все силы, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубках»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о целях команды на следующий сезон.

— Какие задачи стоят перед вами на новый сезон?

— Работать и работать. С чемпиона и обладателя Кубка и спрос больше, так что впереди много сложного и интересного. Будем, разумеется, стремиться вновь победить внутри страны. И приложим все силы для того, чтобы не выглядеть инородным телом в еврокубках.

  • Черчесов в декабре возглавил «Ференцварош» и уже выиграл с командой золотой дубль.
  • Ранее он добивался аналогичного достижения с варшавской «Легией».
  • С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 17:55
Комментарии1
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    Рейтинг: +764

    O-kolesov 7 минут назад

    Кому какое дело какие задачи ставит "Ференцварош" ?

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