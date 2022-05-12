Российский экипировщик Zasport: «Мы готовы к диалогу и взаимодействию с клубами РПЛ»

Основатель российского бренда спортивной одежды Zasport Анастасия Задорина высказалась о возможном сотрудничеством с клубами РПЛ.

«В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» — сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки.

Готова ли Zasport обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ? Могу сказать, что мы готовы к диалогу с клубами и обсуждению условий взаимодействия», — сказала Задорина.

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