Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

Российский экипировщик Zasport: «Мы готовы к диалогу и взаимодействию с клубами РПЛ»

Основатель российского бренда спортивной одежды Zasport Анастасия Задорина высказалась о возможном сотрудничеством с клубами РПЛ.

«В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» — сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки.

Готова ли Zasport обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ? Могу сказать, что мы готовы к диалогу с клубами и обсуждению условий взаимодействия», — сказала Задорина.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
В Россию привезли станки из Пакистана, чтобы самостоятельно производить мячи (Сергей Егоров) 12
Черчесов: «Главное, чтобы отстранение России ограничилось годом» 1
Семин: «Я совершил ошибку, уйдя из сборной России. Жалею, что у меня не было второго шанса»
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:44
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2903

    Enter2006 1 час назад

    Компания дочери "завхоза" ФСБ, вот так всё у нас в стране и делается...

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11