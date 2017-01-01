Российский экипировщик Zasport: «Мы готовы к диалогу и взаимодействию с клубами РПЛ»

Компания дочери "завхоза" ФСБ, вот так всё у нас в стране и делается...
Основатель российского бренда спортивной одежды Zasport Анастасия Задорина высказалась о возможном сотрудничеством с клубами РПЛ.
«В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» — сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки.
Готова ли Zasport обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ? Могу сказать, что мы готовы к диалогу с клубами и обсуждению условий взаимодействия», — сказала Задорина.
- Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком».
- Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.
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