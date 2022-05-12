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Погба – одна из главных трансферных целей «Баварии»

«Бавария» хочет подписать полузащитника «МЮ» Поля Погба.

По информации Fichajes, 29-летний француз – одна из главных целей «Баварии» на летнее трансферное окно.

Погба также интересуются «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

  • В этом сезоне Погба забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
  • Его контракт с «МЮ» истекает в июне, он станет свободным агентом.
  • Рыночная стоимость хавбека – 55 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Fichajes

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Комментарии1
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    Рейтинг: +900

    jek718875 1 час назад

    Ну и будете перед ним на цирлах ходить

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