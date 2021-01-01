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Президент «Урала»: «Получили такое же сообщение от Nike, как и «Спартак»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о прекращении сотрудничества с компанией Nike.

«Да, мы получали такое же сообщение, как и «Спартак» от фирмы «Nike». Но мы закупили уже больше половины всего. Так что не знаю, наверное, всe равно в их форме будем оставаться. Думаю, доиграем сезон.

У нас заканчивается с этой фирмой контракт. Мы через их дистрибьютеров покупали форму. Посмотрим, как всe будет дальше продолжаться. Пока есть то, что есть. Мы заплатили, докупили заранее. Сейчас нам, конечно, очень тяжело будет. Но будем как-то выходить из положения.

У нас есть предложения по другим фирмам, но у нас есть договоры. Будем смотреть, как всe будет происходить. Есть масса фирм, которые готовы поставлять экипировку», — сказал Иванов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 14:18
Комментарии1
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    Рейтинг: +333

    the teacher 9 минут назад

    Урал всю жинь в Joma играл, какой накуй nike? ))

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