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    Раскрыт претендент на спартаковца Мартинса

    На полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса есть претендент в Европе. Игрок интересен венскому «Рапиду».

    «Деян Станкович хотел бы сохранить Мартинса в команде. Помешать переходу также может достаточно высокая зарплата Мартинса – 1,6 миллиона евро в год.

    Самого футболиста на данный момент все устраивает в «Спартаке»», – написал источник.

    • Люксембуржец в «Спартаке» 3 года.
    • В сезоне РПЛ у Мартинса 13 матчей, 5 ассистов.
    • «Рапид» идет в австрийской Бундеслиге на 3-м месте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    10.12.2024 18:54
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1733846675
    Началась трёхмесячная "чёрная пятница"...
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733846736
    На Озоне нет ещё предложений?…
    Ответить
    NewLife
    1733847906
    А вот metaratings со своими фейками никому не интересен.
    Ответить
    ...уефан
    1733848576
    ...Мартинс - игрок основы! Тема закрыта...
    Ответить
    k611
    1733848897
    Если всё всех устраивает, зачем эта информация...
    Ответить
    alefreddy
    1733854143
    хороший игрок а при продаже будет ли замена
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