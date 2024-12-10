Раскрыт претендент на спартаковца Мартинса

На полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса есть претендент в Европе. Игрок интересен венскому «Рапиду».

«Деян Станкович хотел бы сохранить Мартинса в команде. Помешать переходу также может достаточно высокая зарплата Мартинса – 1,6 миллиона евро в год.

Самого футболиста на данный момент все устраивает в «Спартаке»», – написал источник.

Люксембуржец в «Спартаке» 3 года.

В сезоне РПЛ у Мартинса 13 матчей, 5 ассистов.

«Рапид» идет в австрийской Бундеслиге на 3-м месте.

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