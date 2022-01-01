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Симеоне провел 400-й матч в Примере с «Атлетико». До рекорда лиги – 24 игры

Матч с «Эльче» стал 400-м для Диего Симеоне на посту главного тренера «Атлетико» в Примере.

Под руководством аргентинца команда одержала в чемпионате 244 победы, 93 раза сыграла вничью и потерпела 63 поражения.

Симеоне стал третьим тренером в истории турнира, который достиг отметки в 400 игр с одним клубом.

Рекордсменом лиги остается Мигель Муньос («Реал», 424), второе место занимает Луис Арагонес (407, «Атлетико»).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Opta

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Комментарии1
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    Рейтинг: +95907

    zigbert 50 минут назад

    Побьет рекорд теперь уже в следующем сезоне.

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