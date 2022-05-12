Колосков: «Черчесов – золотой фонд российского тренерского цеха»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высоко отозвался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«Однозначно, мы должны гордиться его достижениями. Черчесов – успешный тренер. Выигрывал трофеи в Польше, оставил заметный след в российском футболе. Он золотой фонд российского тренерского цеха.

Возвращение в Россию? Во-первых, востребован ли он? Пока только разговоры, никакой конкретики. А во-вторых, захочет ли он сам вернуться. Судя по всему, работать ему там непросто. Обстановка вокруг наших людей очень напряженная. Страсти кипят, много недоброжелателей и русофобов.

Конечно, ему было бы комфортнее работать в России. Но для этого должны совпасть интересы клуба и самого тренера. Бесспорно, он один из лучших тренеров в России на данный момент», – сказал Колосков.

Черчесов в декабре возглавил «Ференцварош» и уже выиграл с командой золотой дубль.

Ранее он добивался аналогичного достижения с варшавской «Легией».

С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?