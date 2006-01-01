Колосков: «Черчесов – золотой фонд российского тренерского цеха»

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высоко отозвался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.
«Однозначно, мы должны гордиться его достижениями. Черчесов – успешный тренер. Выигрывал трофеи в Польше, оставил заметный след в российском футболе. Он золотой фонд российского тренерского цеха.
Возвращение в Россию? Во-первых, востребован ли он? Пока только разговоры, никакой конкретики. А во-вторых, захочет ли он сам вернуться. Судя по всему, работать ему там непросто. Обстановка вокруг наших людей очень напряженная. Страсти кипят, много недоброжелателей и русофобов.
Конечно, ему было бы комфортнее работать в России. Но для этого должны совпасть интересы клуба и самого тренера. Бесспорно, он один из лучших тренеров в России на данный момент», – сказал Колосков.
- Черчесов в декабре возглавил «Ференцварош» и уже выиграл с командой золотой дубль.
- Ранее он добивался аналогичного достижения с варшавской «Легией».
- С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?