Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

Колосков: «Черчесов – золотой фонд российского тренерского цеха»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высоко отозвался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«Однозначно, мы должны гордиться его достижениями. Черчесов – успешный тренер. Выигрывал трофеи в Польше, оставил заметный след в российском футболе. Он золотой фонд российского тренерского цеха.

Возвращение в Россию? Во-первых, востребован ли он? Пока только разговоры, никакой конкретики. А во-вторых, захочет ли он сам вернуться. Судя по всему, работать ему там непросто. Обстановка вокруг наших людей очень напряженная. Страсти кипят, много недоброжелателей и русофобов.

Конечно, ему было бы комфортнее работать в России. Но для этого должны совпасть интересы клуба и самого тренера. Бесспорно, он один из лучших тренеров в России на данный момент», – сказал Колосков.

  • Черчесов в декабре возглавил «Ференцварош» и уже выиграл с командой золотой дубль.
  • Ранее он добивался аналогичного достижения с варшавской «Легией».
  • С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Черчесов второй раз в тренерской карьере оформил золотой дубль 8
«Ференцварош» Черчесова разгромил в финале Кубка Венгрии «Пакш». Ранее команда выиграла чемпионат 6
Черчесов: «Рад собирать золотые медали» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:51
Комментарии12
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    qweerey 2 часа назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +450

    Йост > qweerey 2 часа назад

    Никому больше не говори, а то конторы вдруг разорятся и сам потом не сможешь заработать..

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14901

    ilichkadr > qweerey 56 минут назад

    Жена вкалывает, а он взял один прогноз, потом второй, третий, короче - Бездельник. Отрубите ка ему голову, тунеядец!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12339

    playsh 2 часа назад

    Колосков,а ты "золотой фонд Российского старческого маразма."
    Козлик,ты помнишь фамилии тренеров,завоевавших бронзу на ЧМ-66,золото на ЧЕ-60 ,серебро на ЧЕ-64, ЧЕ-72, ЧЕ-88,золото олимпиады 1988г ? Вспомни,это и есть золотой фонд нашего футбола.А горное чудо твоё работает почему-то не с Аланией или Ахматом,а с лучшими командами в Польше и Венгрии?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10691

    alex1951 > playsh 15 минут назад

    Про маразм старческий - согласен......
    но тут надо понять....сегодня все,у кого матюгальник раскрывается ,
    хотят хоть чем то отметится......
    А в целом все высказывания вылетают по системе - лишь бы ляпнуть!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11377

    BRO_football 3 часа назад

    Скорее это коричневый фонд российского тренерского цеха

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2129

    Беспонтий 3 часа назад

    откат пришёл

    елеем поливает

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2883

    Enter2006 3 часа назад

    Готовят повод к возвращению? Не нужен он и точка. Или рыбная ферма мало дохода приносит?

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10691

    alex1951 3 часа назад

    Ой ,как не хотса ёрничать.....но золото ,он , приносит почему то другим странам,что важно.......Щас бы Царь Всея Руси обьявил бы его ,,иноагентом,, - не достанешь,
    А вот Колосок ,того за поддержку - на нары!)))

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2883

    Enter2006 > alex1951 3 часа назад

    Он же "полевой командир"! А такие сейчас ой как нужны ))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10691

    alex1951 > Enter2006 3 часа назад

    Хочете каламбур?
    Щас выдам .Ответка.Песня.Русская.
    ,,Пооооле,руууское поооле.....--- я твой твой тонкий Колосок,,)))))))))
    Ну,типа ,такого...
    PS И еще в тему:Пусть тогда командует на укр.полях с украми)))
    Надолго ли хватит?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2883

    Enter2006 > alex1951 2 часа назад

    Какой там, убежит с поля роняя какашки первым! ))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11