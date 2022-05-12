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  • Колосков: «Черчесов – золотой фонд российского тренерского цеха»

Колосков: «Черчесов – золотой фонд российского тренерского цеха»

12 мая 2022, 11:51
12

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высоко отозвался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«Однозначно, мы должны гордиться его достижениями. Черчесов – успешный тренер. Выигрывал трофеи в Польше, оставил заметный след в российском футболе. Он золотой фонд российского тренерского цеха.

Возвращение в Россию? Во-первых, востребован ли он? Пока только разговоры, никакой конкретики. А во-вторых, захочет ли он сам вернуться. Судя по всему, работать ему там непросто. Обстановка вокруг наших людей очень напряженная. Страсти кипят, много недоброжелателей и русофобов.

Конечно, ему было бы комфортнее работать в России. Но для этого должны совпасть интересы клуба и самого тренера. Бесспорно, он один из лучших тренеров в России на данный момент», – сказал Колосков.

  • Черчесов в декабре возглавил «Ференцварош» и уже выиграл с командой золотой дубль.
  • Ранее он добивался аналогичного достижения с варшавской «Легией».
  • С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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alex1951
1652346086
Ой ,как не хотса ёрничать.....но золото ,он , приносит почему то другим странам,что важно.......Щас бы Царь Всея Руси обьявил бы его ,,иноагентом,, - не достанешь, А вот Колосок ,того за поддержку - на нары!)))
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Enter2006
1652346096
Готовят повод к возвращению? Не нужен он и точка. Или рыбная ферма мало дохода приносит?
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Беспонтий
1652346397
откат пришёл елеем поливает
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BRO_football
1652346720
Скорее это коричневый фонд российского тренерского цеха
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Plyash
1652347699
Колосков,а ты "золотой фонд Российского старческого маразма." Козлик,ты помнишь фамилии тренеров,завоевавших бронзу на ЧМ-66,золото на ЧЕ-60 ,серебро на ЧЕ-64, ЧЕ-72, ЧЕ-88,золото олимпиады 1988г ? Вспомни,это и есть золотой фонд нашего футбола.А горное чудо твоё работает почему-то не с Аланией или Ахматом,а с лучшими командами в Польше и Венгрии?
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3meeeD
1652363660
Чабану премию,золотой баребух
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