«Всех приглашаю!». Промес сообщил об открытии ресторана в Москве

И это все что он может после продажи 400 кг кокаина!? Фига себе у нас рестораны стоят
Футболист «Спартака» Квинси Промес завтра откроет ресторан в Москве. Это его личная инициатива.
«Спартак» – мой дом, семья хорошо себя здесь чувствует. Проблемы с законом – личный момент, но это не значит, что я не могу поехать в Нидерланды.
Открытие ресторана? Мне хотелось что-то такое придумать здесь, было несколько вариантов, завтра открывается. Всех приглашаю!» – сказал нидерландец.
- Промес выступает в России с 2014 года (с перерывом).
- «Спартак» сегодня обыграл в полуфинале Кубка России «Енисей» (3:0), Промес забил и ассистировал.
- Ближайший соперник «Спартака» – «Зенит».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?