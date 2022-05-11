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  • «Всех приглашаю!». Промес сообщил об открытии ресторана в Москве

«Всех приглашаю!». Промес сообщил об открытии ресторана в Москве

11 мая 2022, 23:43
12

Футболист «Спартака» Квинси Промес завтра откроет ресторан в Москве. Это его личная инициатива.

«Спартак» – мой дом, семья хорошо себя здесь чувствует. Проблемы с законом – личный момент, но это не значит, что я не могу поехать в Нидерланды.

Открытие ресторана? Мне хотелось что-то такое придумать здесь, было несколько вариантов, завтра открывается. Всех приглашаю!» – сказал нидерландец.

  • Промес выступает в России с 2014 года (с перерывом).
  • «Спартак» сегодня обыграл в полуфинале Кубка России «Енисей» (3:0), Промес забил и ассистировал.
  • Ближайший соперник «Спартака» – «Зенит».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (12)
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inzek
1652304021
плацдарм на случай завершения карьеры) в принципе, а почему и нет)
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Красногорск_Фан
1652306545
И это все что он может после продажи 400 кг кокаина!? Фига себе у нас рестораны стоят
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portero
1652310080
Антоха в Голландию не поедет, основательно здесь решил присесть, а то там зону топтать придётся...
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Rainmaker
1652329394
Вотки ёпнем! :)
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ВетеR
1652333270
на зону собирайся
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paracetamol
1652333710
Мало нажился? Пусть черномазые к тебе ходят!
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Enter2006
1652334579
Black Star Lounge называется, если кому интересно. И как понять "он открыл", он всего лишь один из совладельцев. Правильно писать: "мы открыли, я вместе с владельцами музыкального лейбла Black Star Вальтером и Пашу."
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BRO_football
1652345023
Свинина - главное блюдо в этом ресторане
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6pbIH
1652346159
Кокорина Сашку, с Пашкой не приглашай только!
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