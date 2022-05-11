«Всех приглашаю!». Промес сообщил об открытии ресторана в Москве

Футболист «Спартака» Квинси Промес завтра откроет ресторан в Москве. Это его личная инициатива.

«Спартак» – мой дом, семья хорошо себя здесь чувствует. Проблемы с законом – личный момент, но это не значит, что я не могу поехать в Нидерланды.

Открытие ресторана? Мне хотелось что-то такое придумать здесь, было несколько вариантов, завтра открывается. Всех приглашаю!» – сказал нидерландец.

Промес выступает в России с 2014 года (с перерывом).

«Спартак» сегодня обыграл в полуфинале Кубка России «Енисей» (3:0), Промес забил и ассистировал.

Ближайший соперник «Спартака» – «Зенит».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?