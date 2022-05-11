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«Всех приглашаю!». Промес сообщил об открытии ресторана в Москве

Футболист «Спартака» Квинси Промес завтра откроет ресторан в Москве. Это его личная инициатива.

«Спартак» – мой дом, семья хорошо себя здесь чувствует. Проблемы с законом – личный момент, но это не значит, что я не могу поехать в Нидерланды.

Открытие ресторана? Мне хотелось что-то такое придумать здесь, было несколько вариантов, завтра открывается. Всех приглашаю!» – сказал нидерландец.

  • Промес выступает в России с 2014 года (с перерывом).
  • «Спартак» сегодня обыграл в полуфинале Кубка России «Енисей» (3:0), Промес забил и ассистировал.
  • Ближайший соперник «Спартака» – «Зенит».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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11.05.2022 23:43
Комментарии2
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    Рейтинг: +4343

    Красногорск_Фан 55 минут назад

    И это все что он может после продажи 400 кг кокаина!? Фига себе у нас рестораны стоят

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    Рейтинг: +831

    inzek 1 час назад

    плацдарм на случай завершения карьеры) в принципе, а почему и нет)

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