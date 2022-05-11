«Спартак» играет с «Енисеем» в форме с автографом Нетто

В эти минуты проходит полуфинал Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем». На форме хозяев под номерами расположен автограф бывшего игрока команды Игоря Нетто.

После первого тайма «Спартак» ведет в счете 1:0.

Нетто всю игровую карьеру провел в «Спартаке» (1949-1966 годы).

С командой он 5 раз брал чемпионат СССР.

Также Нетто олимпийский чемпион Мельбурна (1956 год).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?