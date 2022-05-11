Чеферин подтвердил, что «Реал», «Барсу» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ из-за Суперлиги

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что организация может исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков за создание Суперлиги.

– Мадридский суд разрешил вам наложить санкции на три клуба, которые все еще хотят организовать Суперлигу. Почему вы не сделали это?

– Потому что решение суда еще может быть обжаловано. Когда процесс завершится, мы будем действовать.

– Можно ли наложить санкции на «Реал», который в этом году может выиграть свою 14-ю Лигу чемпионов?

– Любой клуб можно наказать.

– Некоторые сомневаются в этом.

– Они ошибаются. Правила одинаковы для всех. Если бы я комментировал то, что люди говорят каждый день...

Люди также жалуются, что УЕФА зарабатывает миллиарды, но 93,5% дохода идет клубам. Как объяснить это, если никто не слушает?

Можете верить мне или нет, но мы одинаково относимся ко всем клубам, будь это из Словении, моей родной страны, или если это большие имена в европейском футболе.

– То есть вы можете исключить «Реал», «Барселону» или «Ювентус»?

– Конечно, это возможно. Но решать должна независимая дисциплинарная комиссия УЕФА.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?