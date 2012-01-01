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Игрок «Енисея» Раздорских: «Пропущу главный матч в карьере? Главным будет финал Кубка»

Полузащитник «Енисея» Никита Раздорских высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

– Что чувствует футболист, которого травма лишила возможности участия в главном на данный момент матче карьеры?

– Я бы не сказал, что в главном. У нас каждый матч главный. И с «Крыльями» таковой был, и с «Локомотивом», и с «Рубином», и с КАМАЗом в первенстве. Так все в команде считают. Главным будет финал.

Когда получил травму в игре с челнинцами, конечно, было обидно, всe понимал, но сейчас уже успокоился. Буду наслаждаться игрой и переживать за ребят. Когда ты не находишься на поле, всe воспринимается обостреннее.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63694

    portero 1 час назад

    Надежды юношу питают..

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