Лещук – о смерти вдовы Яшина: «Мы должны прославлять имя «Динамо» в память о ней»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на новость о смерти Валентины Яшиной – вдовы советского вратаря Льва Яшина.

«В этот радостный для нас день такая трагичная новость... Не стало нашей дорогой Валентины Тимофеевны Яшиной.

Валентина Тимофеевна поддерживала нас всегда: до конца своей жизни приходила на стадион, искренне болела за каждого из нас и непрестанно напоминала, что Лев Иванович всегда с нами.

В память о ней и о ее легендарном супруге мы должны прославлять имя «Динамо». Сегодня мы это сделали — будем стараться и дальше», — написал Лещук.

Валентина Тимофеевна была замужем за экс-вратарем сборной СССР с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался.

Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч»

Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?