Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

Лещук – о смерти вдовы Яшина: «Мы должны прославлять имя «Динамо» в память о ней»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на новость о смерти Валентины Яшиной – вдовы советского вратаря Льва Яшина.

«В этот радостный для нас день такая трагичная новость... Не стало нашей дорогой Валентины Тимофеевны Яшиной.

Валентина Тимофеевна поддерживала нас всегда: до конца своей жизни приходила на стадион, искренне болела за каждого из нас и непрестанно напоминала, что Лев Иванович всегда с нами.

В память о ней и о ее легендарном супруге мы должны прославлять имя «Динамо». Сегодня мы это сделали — будем стараться и дальше», — написал Лещук.

  • Валентина Тимофеевна была замужем за экс-вратарем сборной СССР с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался.
  • Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч»
  • Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба». «Динамо» – о смерти вдовы Яшина
Вдова Льва Яшина ушла из жизни в возрасте 91 года 2
Вдова Яшина перед игрой с «Ахматом» поздравила Шунина со вступлением в клуб Яшина 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:19
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11