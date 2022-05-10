Лещук: «Уверен, я мог бы играть в любой команде РПЛ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что играет недостаточно часто.
«Мне хочется постоянно играть. Надеюсь, так будет в будущем. Несмотря на стадию, кубок будет мой. А про чемпионат посмотрим. После тренировочного процесса на этой неделе станет понятно.
У меня нет ответа, почему я не играю постоянно. Вопросы к Шварцу. Уверен, что мог бы играть в любой команде РПЛ. Но сейчас ситуация такова. Антон Шунин в последних играх не давал в себе усомниться. Не жалею, что продлил контракт, но были такие мысли», – сказал Лещук.
- Лещук провел 8 матчей в этом сезоне, пропустил 6 мячей.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»