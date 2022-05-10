Лещук: «Уверен, я мог бы играть в любой команде РПЛ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что играет недостаточно часто.

«Мне хочется постоянно играть. Надеюсь, так будет в будущем. Несмотря на стадию, кубок будет мой. А про чемпионат посмотрим. После тренировочного процесса на этой неделе станет понятно.

У меня нет ответа, почему я не играю постоянно. Вопросы к Шварцу. Уверен, что мог бы играть в любой команде РПЛ. Но сейчас ситуация такова. Антон Шунин в последних играх не давал в себе усомниться. Не жалею, что продлил контракт, но были такие мысли», – сказал Лещук.

Лещук провел 8 матчей в этом сезоне, пропустил 6 мячей.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

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