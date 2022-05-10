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Лещук: «Уверен, я мог бы играть в любой команде РПЛ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что играет недостаточно часто.

«Мне хочется постоянно играть. Надеюсь, так будет в будущем. Несмотря на стадию, кубок будет мой. А про чемпионат посмотрим. После тренировочного процесса на этой неделе станет понятно.

У меня нет ответа, почему я не играю постоянно. Вопросы к Шварцу. Уверен, что мог бы играть в любой команде РПЛ. Но сейчас ситуация такова. Антон Шунин в последних играх не давал в себе усомниться. Не жалею, что продлил контракт, но были такие мысли», – сказал Лещук.

  • Лещук провел 8 матчей в этом сезоне, пропустил 6 мячей.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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10.05.2022 22:02
Комментарии1
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    Рейтинг: +22768

    DOCTOR PENALTY 30 минут назад

    Александр Уваров у вас всё-таки дождался своего часа.

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