Лещук – о переходе в «Зенит»: «Могу и в «Динамо» озолотиться. Вроде неплохие премии за трофеи»

Вратарь»Динамо» Игорь Лещук заявил, что не собирается уходить из столичного клуба.

«У «Зенита» есть хороший молодой вратарь, а я вратарь «Динамо». Никуда не собираюсь уходить, надо выиграть Кубок. Я могу озолотиться и в «Динамо», выиграв какой-нибудь трофей. Вроде неплохие премии за трофеи», – заявил Лещук.

Лещук провел 8 матчей в этом сезоне, пропустил 6 мячей.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?