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Лещук – о переходе в «Зенит»: «Могу и в «Динамо» озолотиться. Вроде неплохие премии за трофеи»

Вратарь»Динамо» Игорь Лещук заявил, что не собирается уходить из столичного клуба.

«У «Зенита» есть хороший молодой вратарь, а я вратарь «Динамо». Никуда не собираюсь уходить, надо выиграть Кубок. Я могу озолотиться и в «Динамо», выиграв какой-нибудь трофей. Вроде неплохие премии за трофеи», – заявил Лещук.

  • Лещук провел 8 матчей в этом сезоне, пропустил 6 мячей.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +7329

    R_a_i_n 32 минуты назад

    Мммм.. вон оно чё... озолотиться он хочет.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +63676

    portero 41 минуту назад

    Значит за кубок уже озвучили премиальные, аот ребятки и стараются, а на РПЛ кже забить можно, премия там не светит.... бизнес, ничего лишнего...

    1
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  • ...
    Рейтинг: +11930

    ВетеR 49 минут назад

    Охеренно, мысли только о бабле

    4
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    ...
    Рейтинг: +833

    Hoahin > ВетеR 31 минуту назад

    Кто о чем, а вшивый о бане.

    0
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