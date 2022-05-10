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  • Вратарь «Алании» Солдатенко: «Зимой был вариант в Европе – хорошая команда, участник еврокубков»

Вратарь «Алании» Солдатенко: «Зимой был вариант в Европе – хорошая команда, участник еврокубков»

10 мая 2022, 18:20
1

Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб.

– Сейчас наверняка в РПЛ есть спрос на игроков «Алании».

– Думаю, что некоторых пацанов будет тяжело удержать. Они переросли уровень ФНЛ, им нужно пробовать себя в РПЛ.

Но мы как команда добились чего-то, а не как отдельные личности. Если бы я не попал сюда, если бы Спартак Артурович [Гогниев] не поверил в меня, кто-то бы позволил мне так играть?

Если бы мы так не играли, не было бы такого доверия, мы бы с тобой даже не разговаривали. О нас говорят не как об отдельных личностях, а как о команде. Мы сильны этим.

– Но если тебя позовут в РПЛ летом, будешь рассматривать варианты?

– Да, конечно.

– У тебя уже были разговоры?

– Были и зимой, и в прошлом году. И не только клубы из России интересовались. Был вариант в Европе, и зимой были переговоры, но он отпал. Хорошая команда была – участник еврокубков.

– Была информация, что после интервью, где ты оценивал вратарей РПЛ, у тебя отпал один из вариантов для перехода в Премьер-лигу. Слышал об этом что-то?

– Не знаю об этом. Даже если это правда, мне все равно. Значит, так должно быть. Значит, там смотрят на слова, а не на дела.

Я просто сказал, что не считаю себя хуже тех вратарей, о которых говорил. Я не говорил, что они плохие. Они все хорошие, не зря играют в «Спартаке», ЦСКА и «Краснодаре».

Единственное, что я имел в виду, что не считаю себя хуже. Я простой парень, не думаю о себе много.

  • В этом сезоне Солдатенко пропустил 33 гола в 29 матчах.
  • Его контракт с «Аланией» истекает в июне.
  • Вратарю через 2 недели исполнится 25 лет.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Алания Солдатенко Ростислав
Комментарии (1)
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Беспонтий
1652196212
барсетка простого парня просто распухала на глазах у дальней штанги
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