Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

Червиченко: «Кроме как случайно, у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак» в Кубке России»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка России между московской командой и «Енисеем».

«У «Енисея» практически нет шансов обыграть «Спартак». Джикия и Жиго не играли в последнем матче. Если они оба будут играть, то у «Енисея» вообще не будет шансов победить.

Если бы их не было, то, возможно, появлялись бы ошибки в обороне. Мы видели во втором тайме матча с «Уралом» невнятную игру в обороне «Спартака».

Всe равно сами по себе игроки сильнее, и они на классе должны выигрывать. Кроме как случайно, у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак», – считает Червиченко.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Где смотреть «Спартак» – «Енисей»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 11 мая 1
Рианчо: «Енисей» может принести много проблем «Спартаку». Маленьких соперников не бывает» 3
Каррера: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России. Они очень близки к этому» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:17
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11