Червиченко: «Кроме как случайно, у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак» в Кубке России»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка России между московской командой и «Енисеем».

«У «Енисея» практически нет шансов обыграть «Спартак». Джикия и Жиго не играли в последнем матче. Если они оба будут играть, то у «Енисея» вообще не будет шансов победить.

Если бы их не было, то, возможно, появлялись бы ошибки в обороне. Мы видели во втором тайме матча с «Уралом» невнятную игру в обороне «Спартака».

Всe равно сами по себе игроки сильнее, и они на классе должны выигрывать. Кроме как случайно, у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак», – считает Червиченко.

«Спартак» примет «Енисей» в среду, 11 июля.

Начало матча – в 19:30 мск.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?