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РФС 11 мая примет участие в конгрессе УЕФА в Вене

РФС примет участие в 46-м конгрессе УЕФА, который состоится 11 мая в Вене, несмотря на введение новых санкций против российского футбола.

Российскую делегацию возглавит генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Сегодня, 10 мая, президент РФС Александр Дюков примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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