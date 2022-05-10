РФС 11 мая примет участие в конгрессе УЕФА в Вене

РФС примет участие в 46-м конгрессе УЕФА, который состоится 11 мая в Вене, несмотря на введение новых санкций против российского футбола.

Российскую делегацию возглавит генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Сегодня, 10 мая, президент РФС Александр Дюков примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?