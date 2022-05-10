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Соболев: «Против дельфинов ничего не имею. Называйте хоть китом, хоть касатиком, хоть рыбкой Немо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что его не задевают сравнения с дельфином.

— После матча с «Рубином» казанцы опубликовали неоднозначное видео: наложили на твое интервью крики дельфина. Ты потом сказал, что не обратил на это внимания, но позже сам выложил пост с эмоджи дельфинчика. Выходит, все-таки задевает тебя это сравнение?

— Я против дельфинов ничего не имею. Вот и в Екатеринбург летал в специальной новой кепке с его изображением. Пусть называют хоть китом, хоть касатиком, хоть рыбкой Немо. Мне все равно.

Но при этом замечу, что когда играл в Самаре, то на мне по статистике фолили чаще всего. И тогда никто меня дельфином почему-то не называл.

  • У Соболева в сезоне РПЛ 25 матчей, 8 голов, 4 ассиста.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Фото: сайт «Спартака»

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 12:52
Комментарии2
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    Рейтинг: +15630

    Cleaner 10 минут назад

    Дельфины НЕ СТАНОВЯТСЯ ЧЕМПИОНАМИ. Их место - ДЕСЯТОЕ!!!...)))

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    Рейтинг: +568

    Xiko 46 минут назад

    Касатик бл аххахахахапхахаххахахаха

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