Соболев: «Против дельфинов ничего не имею. Называйте хоть китом, хоть касатиком, хоть рыбкой Немо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что его не задевают сравнения с дельфином.

— После матча с «Рубином» казанцы опубликовали неоднозначное видео: наложили на твое интервью крики дельфина. Ты потом сказал, что не обратил на это внимания, но позже сам выложил пост с эмоджи дельфинчика. Выходит, все-таки задевает тебя это сравнение?

— Я против дельфинов ничего не имею. Вот и в Екатеринбург летал в специальной новой кепке с его изображением. Пусть называют хоть китом, хоть касатиком, хоть рыбкой Немо. Мне все равно.

Но при этом замечу, что когда играл в Самаре, то на мне по статистике фолили чаще всего. И тогда никто меня дельфином почему-то не называл.

У Соболева в сезоне РПЛ 25 матчей, 8 голов, 4 ассиста.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Фото: сайт «Спартака»

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