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  • Соболев: «Против дельфинов ничего не имею. Называйте хоть китом, хоть касатиком, хоть рыбкой Немо»

Соболев: «Против дельфинов ничего не имею. Называйте хоть китом, хоть касатиком, хоть рыбкой Немо»

10 мая 2022, 12:52
11

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что его не задевают сравнения с дельфином.

— После матча с «Рубином» казанцы опубликовали неоднозначное видео: наложили на твое интервью крики дельфина. Ты потом сказал, что не обратил на это внимания, но позже сам выложил пост с эмоджи дельфинчика. Выходит, все-таки задевает тебя это сравнение?

— Я против дельфинов ничего не имею. Вот и в Екатеринбург летал в специальной новой кепке с его изображением. Пусть называют хоть китом, хоть касатиком, хоть рыбкой Немо. Мне все равно.

Но при этом замечу, что когда играл в Самаре, то на мне по статистике фолили чаще всего. И тогда никто меня дельфином почему-то не называл.

  • У Соболева в сезоне РПЛ 25 матчей, 8 голов, 4 ассиста.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Фото: сайт «Спартака»

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (11)
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Xiko
1652176495
Касатик бл аххахахахапхахаххахахаха
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Беспонтий
1652179942
так то ещё рыба камень есть
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ilichkadr
1652182451
"когда играл в Самаре, то на мне по статистике фолили чаще всего." Эт потому что очень резвился. Пытался быть одновременно китом, касатиком, золотой рыбкой. Но как говорят в обиходе, не дал бог жабе хвоста, в противном случае она бы всю траву вытолкла
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Batyga
1652183111
НЕДАЛЕКИЙ ЧЕЛ...ПОДПИСАЛСЯ ЧТО ОН СИМУЛЯНТ И ГНИЛОЙ И КИЧИТСЯ ЭТИМ)
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AtticusFinch1
1652185382
Спартак к столетию из пищевика в главрыбу переименовать можно
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Красногорск_Фан
1652185520
Вспоминаю эйс вентуру, часть первую. Вы что способны перепутать касатку с дельфином!? . В отличие от большинства дельфинов, грудные ласты у косатки не заострённые и серповидные, а широкие и овальные.короче, без меня не обойдетесь
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Азбука
1652188915
Селёдка сойдёт?
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O-kolesov
1652193295
Сколопендра ты, а не дельфин.
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