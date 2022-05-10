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  • Карасев: «Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь стало тяжело»

Карасев: «Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь стало тяжело»

10 мая 2022, 11:55
7

Арбитр Сергей Карасев заявил, что стал зарабатывать меньше после введения санкций против российского футбола.

– Уместно спрашивать вас о гонораре за работу в Саудовской Аварии?

– Чуть ниже, чем в Европе, примерно как за три-четыре матча РПЛ. Достойная оплата.

– Вам 42. До какого возраста намерены судить?

– ФИФА отменила порог, федерации решают сами. В России ограничения вводить не стали: смотрят на качество работы, физическую готовность, выполнение нормативов.

Владиславу Безбородову в следующем году 50, а он в отличной форме, работает, служит ориентиром для коллег. Я тоже заканчивать не планирую, буду судить, как раньше говорили, пока колени не сотрутся. Тем более мы пока без международной практики.

– Что значит «тем более»?

– На повестке дня финансовый вопрос. Для меня сейчас главенствующий, для других «международников», думаю, тоже. Гонорары за работу на зарубежных матчах выше, чем в России, и на эти деньги мы, собственно, жили, обеспечивали семьи.

100 тысяч рублей за игру РПЛ – нормально, но судьи получают назначения не каждый тур, а в случае серьезных ошибок можно вообще на какое-то время не работать в РПЛ. У многих арбитров по двое-трое детей, которых надо поднимать. Судим матчи, в которых играют миллионеры, – зарабатываем несравнимо меньше.

– Если нет назначений, фиксированная ставка в России – 30 тысяч?

– На руки за вычетом налогов – 26 тысяч. Хватает на врачей, фитнес, массаж и так далее. Но при этом игра Лиги Европы – три-пять российских в плане гонорара.

– И пенсий вам не положено?

– Разговоры были, руководство обсуждает, надеюсь, введут, но на данный момент у нас ни пенсий, ни страховок. Честно скажу: с отменой международных матчей финансовый вопрос встал во весь рост. Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь доход только внутрироссийский. И стало тяжело.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (7)
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piligrim1986
1652176256
ниче, газпром подкинет
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neveldomha
1652176640
Голодает, что ли?
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777+
1652176754
Вам скажет любой работяга: "Сереже Карасеву жаловаться - грех!" Не хватает деньжат, бедолага - Приходи работать в стальцех!!!
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portero
1652176937
ну и что им претензии предъявлять, конечно немножечко будут подхалтуривать. А КАК ИНАЧЕ с такой то зарплатой?????
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Давид59
1652178118
Арбитры судят в поле, пока бегать могут. А это по-любому лет до 40-45-ти. Так что надо иметь другую профессию.
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ВетеR
1652200081
отаыкай,"европеец", только по ящику теперь Европу увидишь
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zadira56
1652201798
Фига се!У меня семеро внуков.В 65 лет я работаю и вместе с пенсией мой месячный доход(на руки) примерно тысяч 35.Это в Нальчике.Я не ною как ты,блин...Ущемили бедного...
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