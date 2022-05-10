Карасев: «Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь стало тяжело»

Арбитр Сергей Карасев заявил, что стал зарабатывать меньше после введения санкций против российского футбола.

– Уместно спрашивать вас о гонораре за работу в Саудовской Аварии?

– Чуть ниже, чем в Европе, примерно как за три-четыре матча РПЛ. Достойная оплата.

– Вам 42. До какого возраста намерены судить?

– ФИФА отменила порог, федерации решают сами. В России ограничения вводить не стали: смотрят на качество работы, физическую готовность, выполнение нормативов.

Владиславу Безбородову в следующем году 50, а он в отличной форме, работает, служит ориентиром для коллег. Я тоже заканчивать не планирую, буду судить, как раньше говорили, пока колени не сотрутся. Тем более мы пока без международной практики.

– Что значит «тем более»?

– На повестке дня финансовый вопрос. Для меня сейчас главенствующий, для других «международников», думаю, тоже. Гонорары за работу на зарубежных матчах выше, чем в России, и на эти деньги мы, собственно, жили, обеспечивали семьи.

100 тысяч рублей за игру РПЛ – нормально, но судьи получают назначения не каждый тур, а в случае серьезных ошибок можно вообще на какое-то время не работать в РПЛ. У многих арбитров по двое-трое детей, которых надо поднимать. Судим матчи, в которых играют миллионеры, – зарабатываем несравнимо меньше.

– Если нет назначений, фиксированная ставка в России – 30 тысяч?

– На руки за вычетом налогов – 26 тысяч. Хватает на врачей, фитнес, массаж и так далее. Но при этом игра Лиги Европы – три-пять российских в плане гонорара.

– И пенсий вам не положено?

– Разговоры были, руководство обсуждает, надеюсь, введут, но на данный момент у нас ни пенсий, ни страховок. Честно скажу: с отменой международных матчей финансовый вопрос встал во весь рост. Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь доход только внутрироссийский. И стало тяжело.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?