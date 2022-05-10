Гогниев: «В РПЛ «Алания» будет в середине таблицы точно»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался о перспективах команды в РПЛ.

— Что с инфраструктурой у «Алании»?

— Достраивается стадион, база поэтапно реконструируется. Сейчас мы тренируемся на искусственном поле, но есть и одно натуральное. Мне сказали, что до 2023 года стадион будет готов. Так что все идет как надо.

— Соскучились по РПЛ?

— Честно, очень сильно хочется пробиться выше. Думаю, и ребята это заслужили, но сейчас мы в таком положении, что шансов практически не осталось. Даже на стыки.

Конечно, РПЛ — это другой антураж, другой футбол. И скажу то, что говорил еще до того, как выходили в ФНЛ: мы этой командой будем в середине таблицы точно.

«Алания» идет на 6-м месте в ФНЛ.

Команда не прошла лицензирование для РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?