Гогниев: «В РПЛ «Алания» будет в середине таблицы точно»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался о перспективах команды в РПЛ.
— Что с инфраструктурой у «Алании»?
— Достраивается стадион, база поэтапно реконструируется. Сейчас мы тренируемся на искусственном поле, но есть и одно натуральное. Мне сказали, что до 2023 года стадион будет готов. Так что все идет как надо.
— Соскучились по РПЛ?
— Честно, очень сильно хочется пробиться выше. Думаю, и ребята это заслужили, но сейчас мы в таком положении, что шансов практически не осталось. Даже на стыки.
Конечно, РПЛ — это другой антураж, другой футбол. И скажу то, что говорил еще до того, как выходили в ФНЛ: мы этой командой будем в середине таблицы точно.
- «Алания» идет на 6-м месте в ФНЛ.
- Команда не прошла лицензирование для РПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Матч ТВ»