Терехов: «Игрокам «Сочи» еще рано вешать медали на шеи. Впереди два тура»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о борьбе за медали в РПЛ.

— «Сочи» уже можно вешать медали на шеи?

— Конечно, рано. Еще два тура впереди. Многие команды обжигались, когда, казалось бы, вот-вот. Поэтому нужно сейчас подготовиться к «Нижнему Новгороду». И сыграть на максимуме.

«Сочи» идет на третьем месте в РПЛ.

Команда уступает «Динамо» лишь по дополнительным показателям.

Отрыв от идущего 4-м ЦСКА – 5 очков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?