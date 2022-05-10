Терехов: «Игрокам «Сочи» еще рано вешать медали на шеи. Впереди два тура»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о борьбе за медали в РПЛ.
— «Сочи» уже можно вешать медали на шеи?
— Конечно, рано. Еще два тура впереди. Многие команды обжигались, когда, казалось бы, вот-вот. Поэтому нужно сейчас подготовиться к «Нижнему Новгороду». И сыграть на максимуме.
- «Сочи» идет на третьем месте в РПЛ.
- Команда уступает «Динамо» лишь по дополнительным показателям.
- Отрыв от идущего 4-м ЦСКА – 5 очков.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Известия»