«Астон Вилла» выкупит Коутиньо у «Барселоны» за 15-20 миллионов (Mundo Deportivo)

Полузащитник Филиппе Коутиньо останется в «Астон Вилле» по окончании срока аренды.

«Барселона» готова продать бразильца за 15-20 миллионов евро, хотя сумма выкупа, согласно договоренности между клубами, составляет 40 миллионов.

Коутиньо присоединился к «Астон Вилле» в январе.

Он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 15 матчах.

Контракт хавбека с «Барсой» действует до 2023 года.

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